Le télescope spatial James Webb peut encore changer de nom, même s’il est déjà en service ; comprendre

Lancé à Noël 2022, le télescope spatial James Webb (JWST) n’est pas seulement correctement installé dans sa demeure dans l’espace, au deuxième point de Lagrange (L2) entre la Terre et le Soleil, à 1,5 million de km de notre planète, car ses observations scientifiques l’ont déjà commencé.

Publiées mardi dernier (12), les premières images prises par l’observatoire de nouvelle génération de la NASA (en partenariat avec les agences spatiales canadienne et européenne) sont d’une qualité et d’une ampleur sans précédent dans l’histoire de l’astronomie. A l’occasion de la révélation des images au monde, le Apparence numérique diffusé en temps réel sur Internet – et vous pouvez le voir ou le revoir sur ce lien.

La nébuleuse Eta Carinae (également appelée nébuleuse Carina), remplie d’étoiles jeunes et en formation, a été l’une des premières cibles scientifiques du télescope spatial James Webb, sorti la semaine dernière. Image : NASA/Divulgation

Au cours de la semaine dernière, c’était l’un des sujets les plus discutés dans les médias (cédant, notamment, une série de mèmes sur les réseaux sociaux – découvrez-le ici). Et tout ce retentissement a relancé une polémique autour du nom choisi pour baptiser l’équipement, puisqu’il fait référence à une figure controversée de l’histoire de l’agence spatiale nord-américaine et des USA.

Pour ceux qui ne se souviennent pas ou n’étaient pas au courant de l’affaire, rapportée par le Apparence numérique en octobre, même après un appel de l’opinion publique, de plusieurs astronomes et même d’employés pour changer le nom du télescope, la NASA a décidé de maintenir l’hommage à son ancien administrateur James Webb, accusé d’avoir commis un crime d’homophobie. .

Bien qu’il soit satisfait du succès de l’opération du télescope spatial, une partie de la communauté scientifique n’est toujours pas satisfaite du choix du nom de Webb. « De nombreux astronomes sont très mécontents que l’observatoire porte son nom. Il est difficile de vouloir utiliser un instrument nommé d’après quelqu’un qui a travaillé pour nier son existence », a écrit l’astronome Phil Plait dans sa newsletter, Mauvaise astronomie.

Comprendre la controverse entourant le nom du télescope James Webb

James Webb était le deuxième administrateur de la NASA. Entre 1961 et 1968, il a supervisé le programme Apollo, qui a fait atterrir des humains sur la Lune, et a courageusement défendu l’agenda scientifique de la NASA, ce qui était la motivation citée en 2002, lorsque l’administrateur de l’époque, Sean O’Keefe, a décidé de donner son nom à ce qui se faisait. appelé, jusque-là, uniquement le télescope spatial de nouvelle génération.

Les appels pour que le projet soit renommé ont été nombreux, sur la base d’évaluations selon lesquelles, pendant le temps de Webb au gouvernement fédéral, il a alimenté la discrimination contre les personnes LGBTQIA +, dans une opération qui a été surnommée Lavender Panic. Il est également accusé d’avoir permis à la sécurité de l’agence spatiale américaine d’interroger des employés dans le passé parce qu’ils étaient homosexuels.