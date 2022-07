Le télescope James Webb aidera à comprendre comment les galaxies se développent

La formation de l’univers est encore entourée de nombreux mystères et maintenant, avec le télescope James Webb en plein essor, les astronomes se préparent à chercher des réponses. On s’attend à ce que maintenant, avec de nouvelles images et données, il soit possible de visualiser certaines des premières galaxies de l’univers.

Webb sera en mesure de révéler ces galaxies pour la première fois en raison de leur grande sensibilité et de leur capacité à capter la lumière infrarouge. Il y a des milliers d’années, l’Univers a commencé à s’étendre progressivement, de sorte que lorsque la lumière émise par les étoiles a commencé à traverser l’espace, toute étoile est devenue beaucoup plus éloignée de la Terre aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a des éons.

Plus une étoile s’éloignait, plus la longueur d’onde de sa lumière s’étirait, donnant lieu à un phénomène connu sous le nom de « décalage vers le rouge »: une augmentation de la longueur d’onde qui entraîne une diminution correspondante de la fréquence et de l’énergie de la lumière.

Les étoiles et les galaxies ne sont visibles que grâce à un phénomène appelé « lentille gravitationnelle », par lequel la gravité de quelque chose d’extrêmement rigide, comme un amas de galaxies, dévie la lumière des objets derrière lui, courbant et amplifiant sa luminosité.

Tout comme les humains, les télescopes ne pouvaient pas voir la lumière infrarouge… jusqu’à l’arrivée de James Webb, qui peut voir la vieille lumière des étoiles qui a été décalée vers le rouge pour devenir infrarouge. De plus, il est capable de détecter des longueurs d’onde plus longues, ce qui permet une vision du passé lointain de l’espace, permettant l’étude de galaxies plus éloignées.

Selon une interview avec Space.com par l’astronome du Space Telescope Science Institute Dan Coe, il y a un grand enthousiasme de la part de la communauté scientifique pour voir les 400 premiers millions d’années de l’Univers. L’un des principaux objectifs des scientifiques, lorsqu’ils ont commencé à travailler sur James Webb il y a plus de deux décennies, était de voir la composition des premières galaxies de l’Univers.

Ces galaxies sont si éloignées que leur lumière met des milliards d’années à atteindre la Terre. Personne ne sait trop quoi penser de ces reliques cosmiques – et les scientifiques ont hâte de le découvrir. Les chercheurs pensent qu’au début, ces premières galaxies étaient plus petites et plus chaotiques que les galaxies actuelles.

La théorie existante explique que de petits conglomérats d’étoiles désorganisés ont atteint des formes plus complexes, telles que la spirale de la Voie lactée, à la suite de diverses collisions. L’hypothèse souligne que ce phénomène a également fourni la naissance de nouvelles étoiles et formé les structures que l’on voit aujourd’hui et qui peuvent être mieux identifiées avec les images de James Webb.

« Lorsque les galaxies entrent en collision, elles ne s’écrasent pas, elles coulent en quelque sorte », a déclaré le scientifique adjoint du projet de James Webb, Jonathan Gardner, lors d’un événement médiatique organisé fin juin. Selon Gardner, « étant donné que les galaxies sont pour la plupart des espaces vides, les étoiles elles-mêmes entrent rarement en collision les unes avec les autres. Mais le gaz entre en collision et peut déclencher des explosions de formation d’étoiles, formant la prochaine génération au sein de la galaxie fusionnée finale.

De nombreux autres projets de recherche se concentreront également sur les premières galaxies, dont plusieurs font partie de l’initiative. Les projets liés au programme Early Release Science se concentreront sur les premières galaxies, et les données des cinq premiers mois de fonctionnement du télescope James Webb seront publiées, afin que les scientifiques du monde entier puissent apprendre à utiliser les informations obtenues à partir de l’équipement dans une manière plus efficace, plus efficace.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !