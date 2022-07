Plus de 1,4 million de grenouilles lâchées par des jeunes dans un virus inquiètent les autorités environnementales

Relâcher des animaux dans des environnements hors de leur habitat naturel peut avoir des conséquences inquiétantes pour l’environnement et, bien sûr, pour l’espèce. Alors imaginez plus de 1,4 million de grenouilles dans une piscine ? Ce virus TikTok inquiète les autorités environnementales du Royaume-Uni.

Selon un rapport de The Guardian, tout a commencé en février de cette année, lorsqu’un utilisateur de TikTok a déclaré qu’il construisait une « armée de grenouilles ». Le jeune homme a déclaré avoir eu l’idée après avoir trouvé « une sorte d’œufs dans un étang peu profond près de sa maison ». Dans la vidéo, il raconte avoir collecté plus de 1,4 million d’œufs dans sa piscine et qu’ils étaient devenus des têtards.

Selon les mots du garçon grenouille, il voulait « créer la plus grande armée de grenouilles de l’histoire ». Son plan va encore plus loin en disant que l’année prochaine, il a l’intention de construire un étang géant pour abriter 10 millions de grenouilles dans son royaume des grenouilles.

Mais aussi drôle que cela puisse paraître, les conséquences environnementales de cette aventure amphibie peuvent être assez graves. Selon The Guardian, bien que l’affaire n’ait pas été confirmée, elle a suscité l’inquiétude des autorités et le fait que la vidéo soit devenue virale de manière très intense pourrait amener d’autres personnes à suivre le même chemin à la recherche du succès.

« Au lieu d’aider, [esses usuários do TikTok] blessent en fait les animaux qu’ils libèrent et tous les animaux de l’environnement qu’ils libèrent – cela crée un vecteur de maladies et d’espèces envahissantes », a expliqué Tierra Curry, biologiste de la conservation au Centre pour la diversité biologique, au journal.

Les scientifiques expliquent également que cela pourrait compromettre la survie de ces animaux, car les humains peuvent transmettre des champignons aux grenouilles. Lors d’un événement passé, plus de 90 espèces de ces amphibiens ont ainsi disparu. Je ne doute pas que cette personne ait pu penser qu’elle faisait une bonne chose, mais en fait, elle pourrait conduire ces populations à l’extinction.

De plus, ce mouvement peut aussi enfreindre les lois. Selon le spécialiste, les lois varient selon chaque pays et la recommandation est de signaler ce type d’activité afin de l’éviter. « C’est un coup de popularité qui peut avoir des conséquences extrêmement négatives », a-t-il expliqué.

