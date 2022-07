La Lune passera entre la Terre et Jupiter ce mardi (19/7)

Avez-vous de la place pour le lendemain matin dans votre emploi du temps ? Notre Lune passera bien devant Jupiter ce mardi (19), entre les premières heures du matin et le lever du soleil, brièvement visible juste en dessous et sur le côté – trois degrés (3º) sud-ouest, pour être exact – du point lueur rougeâtre qui représente la géante gazeuse dans notre ciel.

La vision à l’œil nu doit être assez compliquée compte tenu du volume possible de nuages, mais une paire de jumelles devrait résoudre ce problème facilement. À partir de la seconde quinzaine de juillet, la planète Jupiter elle-même sera un point d’observation élevé lorsqu’elle commencera à s’élever au-dessus de l’horizon oriental, environ quatre minutes avant minuit.

La grande tache rouge de Jupiter sera visible par les observateurs avec un bon télescope en juillet (Image : NASA/Reproduction)

À cette occasion, plus précisément, toute personne ayant accès à un télescope pourra même voir les quatre lunes galiléennes de Jupiter (en particulier, Io, Europe, Ganymède et Callisto) – les quatre plus grands des près de 80 satellites de la géante gazeuse et même la Grande Tache Rouge . , qui, selon les experts, devrait apparaître très clairement toutes les deux ou trois nuits.

En parallèle, notre Lune poursuivra son « roll » dans l’espace, croisant la vue de Mars (21/7), Uranus (22/7), Vénus (26/7) et, enfin, le croissant de lune passera rapidement par Mercure le 29/07.

La Lune a été très chargée ce mois de juin : mercredi dernier (13), nous avons eu la présentation de la « Lune du Cerf », la plus grande super lune de 2022, qui a donné des photos très détaillées publiées par Apparence numérique.

Maintenant, si vous espérez une expérience plus « terrestre », la Lune entrera dans sa nouvelle phase le 29 juillet, lorsque sa phase de croissant se terminera lors de son passage à travers Mercure.

