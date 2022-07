Au revoir, Rogozine ! La Russie échange le patron de Roscosmos avec les États-Unis

Un accord tant attendu entre la Russie et les États-Unis a été signé par des représentants des deux pays vendredi dernier (15), visant à permettre aux astronautes de la NASA de voler dans le vaisseau spatial Soyouz et aux cosmonautes de voyager dans des véhicules américains.

Dmitri Rogozine, l’un des plus grands partisans de Vladimir Poutine, a été démis de ses fonctions à la tête de l’agence spatiale russe Roscosmos vendredi dernier (15). Image : Vera Larina –

Dans le cadre de l’accord, le gouvernement russe a destitué Dmitri Rogozine à la tête de l’agence spatiale Roscosmos, nommant à sa place le vice-Premier ministre du pays, Yuri Borisov. Cependant, la décision n’est basée sur aucun type de mécontentement à l’égard des services du désormais ex-directeur.

Au contraire : selon Meduza, un média russe indépendant, le Kremlin envisage de confier à Rogozine un poste dans l’administration présidentielle ou de le nommer superviseur de deux régions d’Ukraine occupées par les forces russes, ce qui montre qu’il a une entière confiance en lui. Le président Vladimir Poutine.

Rogozin a parlé de la suppression sur son compte officiel Telegram. « Merci, mes camarades, pour le service, pour les nuits blanches anxiogènes, pour le stress des lancements de fusées et pour le bonheur que nous avons partagé quand tout a été résolu ! Au travail, mes frères !

La Nasa défend un « équipage mixte » sur l’ISS composé de Russes et d’Américains

Le contrat signé entre la Russie et les États-Unis était en négociation et en révision depuis des mois par les deux agences et les gouvernements des deux pays. D’après le site SpaceNewsla NASA a longtemps cherché un compromis pour autoriser ce qu’elle appelle des « équipages mixtes » ou des « équipages intégrés » sur les engins spatiaux.

Cela garantira qu’au moins un astronaute américain et un cosmonaute russe pourront être sur la station même en cas d’indisponibilité éventuelle des véhicules de leur pays pendant une longue période.

En avril, les responsables de la NASA ont révélé qu’ils devaient mettre en place un « accord d’échange de siège » d’ici la fin juin pour permettre un échange d’équipage sur les missions SpaceX Crew-5 et Soyouz MS-22, dont le lancement est prévu. pour septembre.

« Les équipages de conduite intégrés s’assurent qu’il y a des membres d’équipage correctement formés à bord de la station pour l’entretien essentiel et les sorties dans l’espace », a déclaré la NASA dans un récent communiqué. « Il protège également contre les éventualités telles qu’un problème avec tout vaisseau spatial de l’équipage, de graves problèmes médicaux de l’équipage ou une urgence à bord de la station qui nécessite qu’un équipage et le véhicule qui leur est affecté reviennent sur Terre plus tôt que prévu. »