Le nombre total de trous noirs dans l’univers pourrait atteindre « des milliards de milliards »

Prêt à essayer d’interpréter des nombres difficiles ? Il y a, en tout, environ 40 « milliards de milliards » – en fait, des « quintillions » – de trous noirs dispersés dans l’univers connu.

L’information provient d’une étude publiée en janvier 2022, signée par l’École internationale d’études avancées (SISSA), en Italie, qui a utilisé une nouvelle méthode de calcul qui a estimé, en plus du nombre astronomique ci-dessus, que 1 % de toute la matière commune de l’univers provient des trous noirs.

Comparaison entre les trous noirs supermassifs M87 et Sagittarius A* : les objets de cette taille sont généralement situés au centre des galaxies (Image : Event Horizon Telescope/Reproduction)

L’étude a été mentionnée dans une chronique publiée ce lundi (18), dans UOL, répondant à une question d’un lecteur, et a été initialement publiée dans Journal astrophysique (mais vous pouvez lire la propre déclaration de SISSA ici).

« Cette recherche est véritablement multidisciplinaire, couvrant des aspects qui nécessitent une expertise approfondie en astrophysique stellaire, formation et évolution des galaxies, ondes gravitationnelles et astrophysique multi-messages », a déclaré le professeur Andrea Lapi, coordinateur des études doctorales au SISSA et superviseur du groupe. qui signe l’étude. « En tant que tel, il a nécessité les efforts de collaboration de plusieurs membres du groupe de cosmologie et d’astrophysique du SISSA, et une intense la mise en réseau de collaborateurs extérieurs ».

Les trous noirs se forment généralement à partir d’explosions connues sous le nom de « supernova » – en fait, la mort d’une étoile de plusieurs fois la masse du Soleil. En bref, l’étoile « brûle » tout son hydrogène, finissant par s’effondrer et générant un événement cataclysmique à partir duquel le trou noir apparaît.

En raison de leur nature très insaisissable, ce que nous savons des trous noirs provient davantage d’études mathématiques que de toute expérience empirique : extrêmement denses et dotés de forces gravitationnelles inégalées dans l’univers, ces objets sont si puissants que même la lumière ne peut les traverser immédiatement absorbés. . Et puisque toute observation spatiale dépend de la lumière, les « voir » est littéralement impossible. Nous ne les percevons que par l’influence qu’ils exercent sur les objets qui les entourent.

La Voie lactée a un trou noir supermassif (pensez-y comme le trou noir que les trous noirs aspirent à être quand ils grandissent) en son centre – Sagittaire A*. L’objet est entré récemment dans les annales de l’astronomie, lorsqu’il a été photographié pour la première fois.

