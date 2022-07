L’Arabie saoudite est le 21e pays à signer l' »accord Artémis » pour l’exploration pacifique de l’espace

Lors d’une cérémonie virtuelle qui s’est tenue jeudi dernier (14), l’Arabie saoudite est devenue le dernier pays à signer l’accord Artemis, une série de propositions pour la coexistence des nations avec des programmes spatiaux pour l’exploration pacifique de l’espace. Maintenant, le nombre total de signataires est passé à 21 nations.

L’occasion s’est déroulée en présence de responsables de l’agence spatiale américaine (NASA), de membres du Département d’État américain, de représentants de la Commission spatiale saoudienne (SSC) et des ambassades respectives des deux pays. Rappelons-le : le Brésil avait déjà signé le même accord en juin 2021.

Lire aussi

Prince régent Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite : le pays a été le 21e à signer l’accord d’Artémis pour l’exploration pacifique de l’espace (Image : Cubankite/)

« Aujourd’hui [14], l’Arabie saoudite ajoute sa voix à un groupe diversifié et croissant de nations », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué. « Ensemble, nous pouvons garantir que l’expansion rapide de l’humanité dans l’espace, vers la Lune et vers des destinations au-delà, se fera pacifiquement, en toute sécurité et en pleine conformité avec le droit international. »

La Maison Blanche a également publié sa propre déclaration : « Le président [Joe] Biden a accueilli le Royaume d’Arabie saoudite pour sa signature de l’accord Artemis et a réaffirmé son engagement en faveur de l’exploration durable, pacifique et responsable de l’espace.

Le président américain était – en personne – avec les dirigeants saoudiens lors de récentes réunions. La rencontre du président américain avec le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et le prince régent Mohammed bin Salman n’a cependant pas été sans controverse : à une occasion à laquelle assistait la presse internationale, des journalistes américains ont interrogé le prince sur son implication dans le meurtre de Jamal Khashoggi, correspondant du journal américain Washington Post.

Khashoggi, critique notoire du régime saoudien, a été retrouvé mort au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie, où il formalisait des papiers de mariage. Selon des informations, le journaliste a été arrêté à l’intérieur de l’ambassade, emmené dans une pièce où il a été torturé à mort. Le programme d’espionnage Pegasus, de la société de sécurité israélienne controversée NSO Group, avait capturé les conversations de Jamal sur des applications de messagerie qui signalaient sa position. Le gouvernement saoudien est l’un des nombreux clients de l’entreprise.

Les journalistes qui ont interrogé le prince régent sur son implication présumée dans la mort du communicant ont été rapidement expulsés des lieux.

En ce qui concerne le programme spatial de l’Arabie saoudite, il est assez modeste : l’agence spatiale locale dispose de quelques petits satellites construits par ses propres capacités, mais des activités plus importantes – telles que le lancement de fusées qui transportent les satellites respectifs – sont menées par des sociétés aérospatiales. externalisé en Europe et en Russie.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !