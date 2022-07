La mission chinoise de destruction d’un astéroïde a déjà un objectif fixé

Un scénario classique d’apocalypse va bientôt être testé par la Chine : un astéroïde, se dirigeant vers la Terre, au potentiel destructeur, doit être stoppé. La mission chinoise, prévue pour 2026, testera la destruction d’astéroïdes avec des techniques de défense planétaire.

Mais pas de panique ! Il n’y a pas d’astéroïde se dirigeant vers la Terre ou quelque chose comme ça, du moins pour autant que nous le sachions, et le test de la Chine est juste au cas où. L’Administration nationale de l’espace du pays surveille les astéroïdes dans l’espace depuis un certain temps et a maintenant un objectif fixé pour la mission.

Selon SpaceNews, Long Lehao, concepteur en chef de la série de fusées chinoises Long March, a révélé plus de détails sur l’événement dans une vidéo promotionnelle. « Une slide présentée par Long indique que la mission de l’impacteur sera lancée en 2026 sur une fusée Longue Marche 3B », a expliqué la publication.

« La mission comprendra un impacteur et un orbiteur séparés. Le premier aura un impact sur l’objet proche de la Terre 2020 PN1, le second engin spatial effectuant des observations.

Missions de destruction d’astéroïdes

La Chine n’est pas la seule à chercher à frapper des astéroïdes. La NASA a la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) en cours. La mission consiste à faire entrer en collision une fusée avec le corps céleste (!) et à tester la capacité de la Terre à réagir contre les menaces potentielles de l’espace.

La mission DART a été lancée en novembre 2021. Cependant, il faudra un an pour que le vaisseau spatial entre en collision avec un astéroïde. Si cela prouve l’efficacité de la stratégie, la NASA confirmera alors une méthode de défense planétaire contre les astéroïdes errants susceptibles de menacer la vie sur Terre.

