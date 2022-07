La Chine se prépare à lancer un nouveau module vers la station spatiale Tiangong

Tout se déroule comme prévu dans le plan ambitieux de la Chine visant à achever la construction de sa propre station spatiale en 2022.

Pendant que les taïkonautes de la mission Shenzou-14 préparent le module central Tianhe, les équipes au sol procèdent aux préparatifs du lancement des deux prochains modules, Wentian et Mengtian – dont le premier devrait décoller dès dimanche prochain (24 ).

Combinaison du module de recherche Wentian de la station spatiale chinoise et d’une fusée Longue Marche-5B Y3 en cours de transfert vers la zone de lancement. Image : Tu Haichao/Xinhua

Selon l’agence de presse d’État Xinhua, l’Agence spatiale habitée chinoise (CMSA) a révélé qu’une fusée Longue Marche 5B déjà combinée avec le module Wentian sur le dessus a été transférée vers la zone de lancement de la province de Hainan dimanche 17), déjà lundi matin (18) dans le pays asiatique.

Un grand bras robotique du module Tianhe – qui indique « Harmony of the Heavens » – sera chargé de saisir et de déplacer les modules en position après leur amarrage. Avec l’inclusion de ces deux nouvelles capsules, la station spatiale chinoise sera complète, atteignant la forme projetée en T. Elle aura 20% de la masse totale de la Station spatiale internationale (ISS), avec une durée de vie estimée à 10 ans, qui peut être prolongé de cinq ans avec mises à niveau futurs.

Les deux nouveaux modules ont une masse de plus de 20 tonnes chacun et sont principalement destinés à accueillir des expériences scientifiques. Wentian (chinois pour « Quest for the Heavens ») ajoutera de nouvelles trappes de sortie dans l’espace et un deuxième bras robotique plus petit à la station spatiale, qui orbite entre 340 et 450 km au-dessus de la Terre.

«Une fois la structure en forme de T formée, nous testerons pleinement les fonctions et les performances de la station spatiale dans son ensemble. Nous estimons qu’elle sera opérationnelle d’ici la fin de l’année », a déclaré Bai Linhau, concepteur en chef adjoint des systèmes pour la station spatiale à l’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST), dans une interview en février avec China Central Television (CCTV).

La station spatiale chinoise sera entièrement chargée pour la première fois

Le lancement du module Mengtian (« Dreaming of the Heavens ») est prévu en octobre. Ensemble, les deux modules de recherche recevront environ un millier d’expériences scientifiques agréées par le CMSA.

Par la suite, la mission Shenzhou-15 amènera trois autres astronautes à la station, qui rejoindront l’équipage de Shenzhou-14, selon le Conseil d’État de la République populaire de Chine, ce qui en fait la première fois que l’endroit sera rempli à pleine capacité. .

D’après le site d’information L’armée chinoise en lignecela prendra cinq à dix jours, jusqu’à ce que l’équipage de Shenzhou-14 revienne sur Terre, laissant les taïkonautes de la mission Shenzhou-15 terminer l’intégration du module.

