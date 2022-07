Des astronomes découvrent un champ magnétique record dans l’espace

Un article récemment publié dans Les lettres du journal astrophysique décrit une découverte fascinante faite par une équipe composée de chercheurs chinois et allemands : à environ 22 000 années-lumière de la Terre, une étoile pas comme les autres possède une force magnétique qui surpasse tout ce que les scientifiques ont vu dans l’espace.

Appelé Swift J0243.6+6124, le pulsar a une puissance stupéfiante de 1,6 milliard de Tesla (T – unité qui mesure la densité de flux magnétique), ce qui établit un nouveau record en dépassant la barre du milliard de T découverte dans le monde. et 1A 0535+262.

Le pulsar Swift J0243.6+6124 a un champ magnétique record de haute intensité avec une puissance incroyable de 146 kiloélectron volts (keV). Image : Académie chinoise des sciences

A titre de comparaison, un aimant de réfrigérateur pèse environ 0,001 T, alors que les appareils IRM les plus puissants peuvent atteindre environ 3 T.

D’après le site AlerteScience, Swift J0243.6+6124 était déjà considéré comme une star à étudier. En effet, ce type de « poids lourd cosmique super compact » est la seule source de rayons X de la Voie lactée à appartenir à la catégorie ultra-lumineuse. De plus, c’est aussi le seul exemple dans notre galaxie d’un pulsar à rayons X se nourrissant d’une étoile compagne de type Be assez rapidement pour générer des jets radio-émetteurs de matière à partir de ses pôles.

Selon les auteurs de la nouvelle étude, mesurer le champ magnétique d’un objet distant est plus facile en théorie qu’en pratique. Aussi puissants soient-ils, ces champs s’affaiblissent rapidement jusqu’à devenir indétectables à des distances de milliers d’années-lumière.

Heureusement, cependant, des signaux peuvent être trouvés dans la façon dont la lueur ultra-brillante des rayons X se diffuse à partir des électrons descendant la piste magnétique, une caractéristique de la diffusion par résonance cyclotronique.

En 2017, la Chine a lancé l’observatoire à rayons X Insight-HXMT, qui fournit aux astrophysiciens un moyen de capturer des signatures comme celles-ci dans les émissions distantes, ce qui a conduit à la mesure des énergies électroniques dans le champ GRO J1008-57 en 2020.

En parallèle, une explosion d’activité dans le pulsar Swift J0243.6+6124 a également été détectée par l’observatoire, donnant un aperçu de son propre champ magnétique à haute intensité, avec une caractéristique de diffusion par résonance cyclotronique dans son spectre de rayons X.

Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences et de l’Université Sun Yat-Sen en Chine, en partenariat avec des scientifiques de l’Université de Tübingen en Allemagne, ont analysé plus en détail la fonctionnalité pour calculer l’énergie de ses électrons de pointe à un incroyable 146 kiloélectron volts (keV). dépassant les 90 et 100 keV des précédents détenteurs de records.

Puisque Swift J0243.6+6124 est le seul pulsar à rayons X ultra-luminescent de notre galaxie, avoir une mesure précise de son champ magnétique donne aux astronomes une meilleure idée de ce qui pourrait se passer près de sa surface.

Pour les astrophysiciens intéressés à comprendre les mystères de certains des objets les plus exotiques de l’espace, cette découverte est d’une immense importance. Pour nous, il suffit d’essayer d’imaginer la puissance d’un aimant de 1,6 milliard de T attaché à notre réfrigérateur.

