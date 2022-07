Premiers cas mortels de virus de Marburg confirmés au Ghana : symptômes, transmission et thérapie

Les autorités ghanéennes ont confirmé les deux premiers décès dus au virus de Marburg. 98 personnes en quarantaine. Comment se transmet-elle et quels sont les symptômes de l’infection.

Virus de Marbourg. Crédit : NIAID

Au Ghana, deux patients ont été confirmés morts en raison d’une infection causée par le virus de Marburg (Virus de Marburg marburg), un agent pathogène lié à Ebola – tous deux appartenant à la famille des Filoviridae – responsable d’une fièvre hémorragique souvent mortelle. C’est la première fois que le virus est détecté et fait des victimes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Début juillet, une contagion a été suspectée chez deux patients de la région sud d’Ashanti ; leurs prélèvements ont été envoyés aux laboratoires de l’Institut Pasteur du Sénégal, qui viennent de confirmer le diagnostic. « C’est la première fois que le Ghana confirme la maladie à virus de Marburg », a déclaré le Dr Patrick Kuma-Aboagye, chef du Service de santé du Ghana (GHS). Tous les protocoles de sécurité fournis ont été immédiatement activés, ce qui a conduit à la mise en quarantaine de 98 contacts étroits des deux infectés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) suit la situation de très près et a salué l’intervention rapide des autorités sanitaires ghanéennes : « Les autorités sanitaires ont réagi rapidement, obtenant un avantage pour se préparer à une éventuelle épidémie », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS. Directeur pour l’Afrique. « C’est bien car sans une action immédiate et décisive, Marburg peut facilement devenir incontrôlable. L’OMS est sur le terrain en soutien aux autorités sanitaires et maintenant que l’épidémie est déclarée, nous rassemblons davantage de ressources pour la riposte », a ajouté le scientifique.

Le virus de Marburg a été identifié pour la première fois dans la ville du même nom en Allemagne en 1967, suite à une épidémie de fièvre hémorragique qui s’est déclarée parmi les employés d’un laboratoire. Elle a été causée par des cellules infectées de singes verts ougandais. Depuis lors, le virus a été détecté dans plusieurs foyers en Afrique (Angola, République démocratique du Congo, Kenya, Afrique du Sud et Ouganda) ; l’épidémie la plus meurtrière s’est produite en 2005 en Angola, lorsque le virus a coûté la vie à plus de 200 personnes. À ce jour, il n’existe aucun traitement ni vaccin approuvé contre l’agent pathogène, très similaire au tristement célèbre Ebola.

Symptômes du virus de Marbourg

Les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé indiquent que les deux virus sont des virus filamenteux filamenteux (ARN) responsables de « maladies cliniquement similaires, caractérisées par des fièvres hémorragiques et des fuites capillaires ». En plus des saignements, d’autres symptômes courants sont une hypovolémie sévère due à la diarrhée et aux vomissements, des maux de tête, une forte fièvre, des courbatures et des douleurs abdominales. L’infection par le virus Ebola est généralement considérée comme plus virulente et mortelle que Marburg, bien que légèrement. Le taux de mortalité enregistré lors des épidémies passées du virus de Marburg a varié de 24 à 88%, a expliqué l’OMS dans un communiqué, basé sur la souche virale impliquée mais aussi sur la gestion de l’épidémie.

Transmission et traitement du virus de Marburg

Le virus est transmis à l’homme par des animaux infectés, principalement des chauves-souris frugivores, c’est pourquoi l’OMS recommande aux citoyens ghanéens d’éviter « les grottes habitées par des colonies de chauves-souris », ainsi que de cuire soigneusement « tous les produits à la viande avant consommation » . La transmission peut également se produire entre humains par contact avec des fluides corporels infectés, tels que le sang et les excrétions. Comme spécifié, il n’y a pas de remède spécifique et le traitement est de soutien. Les manuels MSD indiquaient un traitement basé sur « le maintien du volume sanguin et de l’équilibre électrolytique », « le remplacement des facteurs de coagulation réduits », « la réduction des procédures invasives » et le contraste avec les symptômes, même avec des analgésiques. L’antiviral Remdesivir utilisé contre le coronavirus SARS-CoV-2 a été initialement conçu pour lutter contre le virus de Marburg. À ce jour, il n’existe aucun vaccin contre l’agent pathogène.