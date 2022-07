Découvrez le missile russe Kalibr qui a dévasté Vinnystia, en Ukraine

Jeudi dernier (14), la ville de Vinnystia, en Ukraine, a été bombardée par trois missiles russes du modèle Kalibr. Plus de 100 personnes ont été blessées dans l’attaque et 23 sont mortes, dont trois enfants.

Même loin du rayon de combat après l’invasion russe du pays voisin, Vinnystia a été touchée grâce à la précision des missiles 3M-54 Kalibr, qui peuvent être tirés depuis des navires, des sous-marins, des chasseurs et des camions blindés légers.

L’engin peut parcourir une distance de 2 000 kilomètres et transporter 700 kilogrammes d’explosifs, qui peuvent être nucléaires. Les versions d’exportation dérivées sont les 3M54E, 3M54E1, 3M14E, 91RE1, 91RTE2, 3M54T, 3M54K, 3M54A, 3M54E (3M54TE), 3M54KE et 3M54AE.

Selon le chroniqueur d’Estadão, Roberto Godoy, les forces armées du Kremlin utilisent la version 3M-14T du Kalibr, dont le missile coûte 900 000 dollars US (4,9 millions R$), mesure 6,5 mètres et pèse 1,5 mètre 5 tonnes.

« La portée et la précision de [mísseis] Kalibr permet à la marine russe de cibler des cibles distantes, de les contrôler et de les détruire facilement », a expliqué l’expert en sécurité Alex Betley à Sputnik Brasil, média d’État russe.

Sachez aussi le ‘Satan II’, le nouveau missile nucléaire de Vladimir Poutine

En avril, le président russe a prononcé un discours à la télévision après que la Russie a testé avec succès un nouveau missile nucléaire balistique intercontinental officiellement appelé RS-28 Sarmat et surnommé « Satan II » par l’OTAN (Organisation du Traité) Atlantique Nord).

Selon Poutine, le missile est capable de lancer 15 ogives nucléaires partout dans le monde et fait « réfléchir à deux fois » n’importe quel pays avant de menacer la Russie car l’arme « est capable de vaincre tous les moyens modernes de défense antimissile ».

L’artefact mesure 35,3 mètres de long et pèse 220 tonnes. Il a commencé son développement en 2000 pour remplacer le R-36 ou Voevoda de l’ère soviétique, surnommé « Satan » par l’OTAN, qui peut transporter jusqu’à 10 ogives nucléaires légères dans un réseau connu sous le nom de MIRV (Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles). .

Selon le Centre américain d’études stratégiques et internationales (CSIS), le nouveau missile s’est étendu à 15 ogives et a une portée estimée entre 10 000 et 18 000 km. Voevoda a une autonomie de 10 200 à 16 000 km.

Le Satan II, le nouveau missile nucléaire russe, peut atteindre n’importe où sur la planète et dispose d’un système autonome pour éviter d’être détecté. Image : Business Insider, via TASS



Poutine a également souligné que les pièces RS-28 Sarmat sont fabriquées exclusivement en Russie, ce qui, selon lui, rendra sa production de masse « plus facile et accélérera le processus de fourniture à la Force de missiles stratégiques ». [do país]”.

« Satan II » a été lancé depuis le cosmodrome de Plesetsk et ses « ogives d’entraînement » ont touché des cibles désignées au champ de tir de missiles de Kura dans la péninsule du Kamtchatka.

