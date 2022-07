La Chine s’inquiète des astéroïdes qui pourraient frapper la Terre

Préoccupé par les astéroïdes qui pourraient frapper la Terre, l’Institut de technologie de Pékin a annoncé le projet appelé China Fuyan (ou « œil composé »). L’objectif est de construire un réseau de plus de 20 grandes antennes radar pour suivre les roches spatiales qui se trouvent à 150 millions de kilomètres de notre planète – la même distance de la Terre au Soleil.

Le journal chinois Science and Technology Daily a rapporté que deux antennes ont été construites à Chongqing, dans le sud du pays asiatique, et qu’elles devraient commencer à fonctionner en septembre de cette année. Chaque antenne aura un diamètre de 25 à 30 mètres (82 à 98 pieds) et, selon les médias chinois, ce sera le système radar à plus longue portée au monde.

Le président de l’Institut de technologie de Pékin, Long Teng, a déclaré à l’agence de presse Beijing Global Times que le projet étudiera également la formation d’astéroïdes, ainsi que la possibilité de suivre les satellites et les débris sur l’orbite terrestre.

La Chine veut également détruire les astéroïdes se dirigeant vers la Terre

En avril, la Chine a annoncé son intention de développer un système de surveillance des astéroïdes qui constituent une menace pour la Terre, soulignant les ambitions croissantes du programme spatial du pays.