Comment le Soleil peut nous aider à communiquer avec les extraterrestres (s’ils existent même !)

Les premières images scientifiques du télescope spatial James Webb ont été publiées la semaine dernière, mais cela a frustré ceux qui espéraient que nous pourrions prouver l’existence d’une civilisation extraterrestre.

Des étudiants diplômés d’un cours sur la recherche d’intelligence extraterrestre dans le cadre du projet SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) de la Pennsylvania State University, aux États-Unis, ont eu une idée pour rendre cette recherche plus précise. Ils suggèrent que les signaux de communication peuvent également être amplifiés par lentille gravitationnelle, et si cela est effectivement faisable, le Soleil pourrait nous aider à espionner les communications extraterrestres.

« Les humains utilisent les réseaux pour communiquer à travers le monde tout le temps. Lorsque vous utilisez un téléphone portable, des ondes électromagnétiques sont transmises à la tour cellulaire la plus proche, qui se connecte à la tour suivante, et ainsi de suite », a déclaré Nick Tusay, un étudiant du cours, dans un communiqué.

Mais comment cela fonctionnerait-il ? Les étudiants expliquent que les sondes devraient être installées dans des positions spécifiques à proximité d’une étoile. Ils profiteraient ainsi de la lentille gravitationnelle de l’étoile et pourraient servir de relais à ce réseau de communication.