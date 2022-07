La Chine prévoit un tourisme spatial dès l’année prochaine

CAS Space est une société chinoise de fusées liée à l’Académie chinoise des sciences, qui vise à promouvoir le tourisme spatial avec de courts voyages dans l’espace dès l’année prochaine.

« Grâce au développement rapide des technologies spatiales, un voyage dans l’espace pour les gens ordinaires n’est plus un fantasme, il devient une réalité », a déclaré Yang Yiqiang, fondateur de CAS Space et spécialiste des fusées, dans une interview au China Daily.

Yiqiang a déclaré que si tout se passe comme prévu, chaque voyage pourrait transporter environ sept touristes à la fois à une altitude de plus de 100 kilomètres. Cette distance est d’environ 10 fois l’altitude de croisière atteinte par un avion de ligne commercial.

Les voyages spatiaux sortiront du papier

Le programme de tourisme spatial sera ouvert à tous, donc quiconque veut s’aventurer dans l’espace avec l’entreprise devra payer 300 000 dollars américains, soit environ 1 625 520 reais. De plus, le touriste recevra une formation simplifiée qui est couramment appliquée aux astronautes chinois.

Les passagers pourront franchir la ligne Karman, considérée par les scientifiques comme la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace extra-atmosphérique. La ligne est à 100 kilomètres au-dessus du niveau de la mer.

Selon le PDG de CAS Space, le voyage proposé par la société sera suffisamment long pour que les touristes puissent profiter de la vue sur les étoiles et la terre. De plus, les passagers auront la possibilité de ressentir la sensation d’un environnement sans gravité.

CAS Space a signé un accord de coopération avec une grande agence de voyages d’État chinoise, afin qu’ils puissent explorer conjointement le marché du tourisme spatial.

pionnier dans le domaine

Le premier touriste spatial au monde était l’ingénieur et milliardaire américain Dennis Tito. Lui et deux autres cosmonautes russes ont rejoint la mission russe Soyouz TM-32 et ont passé près de huit jours dans l’espace. Depuis, plus de 10 personnes dans le monde sont entrées dans l’espace de cette manière, dont le Brésilien Victor Hespanha, qui a effectué un vol Blue Origin.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !