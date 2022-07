Des scientifiques proposent un calendrier « sans religion » pour les études spatiales

Des scientifiques de l’Académie chinoise de technologie spatiale plaident en faveur d’un calendrier d’exploration spatiale « sans religion », affirmant dans une étude que l’utilisation de mécanismes centrés sur des concepts religieux – tels que des calendriers « avant » ou « après Christ », entre autres marques, créent des défis inutiles pour analyser le passage du temps sur d’autres planètes.

Selon l’étude, les experts de l’académie affirment la nécessité de créer une méthode exempte de dogme de foi, basant le « début des temps » sur la fréquence du signal d’un pulsar, un nom plus spécifique couramment utilisé pour désigner une étoile à neutrons. .

Il est peu probable que les horodatages et les dates liés à notre routine dogmatique sur Terre nous servent dans l’espace, alors les scientifiques chinois appellent à la mise en place d’un calendrier sans religion (Image : Min C. Chiu/)

Cela peut sembler être un problème minoritaire, mais c’est parce que le passage du temps est quelque chose de parfaitement mesuré pour nous – tant qu’il est dans les normes de la Terre. Faire cela sur Mars, par exemple, est plus compliqué : un signal radio de là à ici prend, en moyenne, huit à 22 minutes pour effectuer le voyage. En dehors de cela, la vitesse relative des deux planètes change constamment, ce qui complique davantage le processus de mesure du temps.

De cette façon, les scientifiques suggèrent d’utiliser comme mécanisme de comptage le centre de masse du système solaire comme point d’origine des coordonnées pour déterminer les emplacements dans l’espace. Ainsi, une impulsion émise par une étoile à neutrons peut aider à fixer le début du temps compté à partir du moment où cette impulsion arrive au centre de masse.

C’est parce que, sur Terre, nous utilisons des schémas qui nous servent, qui sont à l’intérieur : le méridien de Greenwich nous aide à contrôler les fuseaux horaires, un système de coordonnées basé sur la latitude et la longitude nous permet de croiser l’heure et la position, et le calendrier grégorien – déterminé par la naissance de Jésus-Christ – a « mis à zéro » le décompte des années et inversé ce qui était avant (c’est pourquoi nous comptons les années de « BC » dans l’ordre dégressif ; et « AD » dans l’ordre progressif).

« Le point de départ du temps utilisé par le calendrier grégorien est lié à une religion », ont déclaré les chercheurs à l’origine de l’étude. « Un nouveau genre de [marcação do] il faut du temps pour les calculs hors Terre. Le seul problème, selon les experts, serait de choisir l’impulsion spécifique d’une étoile à neutrons pour servir d’élément constant.

Selon les auteurs, l’adoption d’un calendrier sans religion pourrait être encore plus précise, ainsi que plus large, nous aidant à déterminer plus précisément la position des objets en dehors du système solaire.

S’éloigner du schéma grégorien est quelque chose qui a occupé l’esprit de plusieurs scientifiques, l’un ou l’autre effort prenant forme, quoique de manière très subtile : dans les pays anglophones, par exemple, les acronymes « ECB » et « CE » – respectivement « Avant l’ère commune» (« avant l’ère commune ») et «ère commune » (« Common Era »), en traduction littérale – abandonnant effectivement « l’avant » et « l’après » de « Christ ».

Selon Jonathan McDowell, astrophysicien au Smithsonian Museum de l’Université de Harvard, les planétologues utilisent déjà des systèmes en dehors de ce qu’il appelle le « schéma centré sur la terre » pour mesurer les mesures temporelles dans les études relatives à l’espace. « Ce sont des systèmes très précis », a-t-il commenté.

L’étude a été publiée dans Journal de mesure et d’instrumentation électroniques.

