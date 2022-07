Le spatulaire géant, de près de 6 mètres de long, se trouve au Chili ; Regardez

Un spatulaire de près de six mètres de long a été capturé par des pêcheurs de la ville d’Arica, au Chili. Cela peut même ressembler à l’histoire d’un pêcheur, mais le « poisson » est bien réel et l’affaire s’est produite lundi dernier (6).

Selon le journal argentin Página 12, le poisson mesure environ 5,8 mètres de long. Bien que les animaux de cette espèce soient assez gros, cette taille est assez inhabituelle et ils atteignent normalement environ 3 mètres de long.

En plus d’être gros, les poissons de cette espèce sont également assez rares. Ils vivent dans les profondeurs de l’océan, entre 20 et 1 000 mètres de profondeur et sont encore considérés comme des animaux relativement peu étudiés par la science, ce qui en fait la cible de mythes dans certaines parties du monde.

L’aviron et ses mythes

En ayant un « noeud supérieur » sur la tête et une longueur considérable, l’aviron en est venu à être comparé à un monstre marin. De plus, il est également considéré comme une espèce malchanceuse, les mythes suggèrent que son apparition indique l’approche de phénomènes naturels, tels que les tsunamis. Cela s’est renforcé après la catastrophe de Fukushima, lorsque ces animaux ont été aperçus au large des côtes quelques jours avant le tremblement de terre.

Bien qu’aucune relation entre ces animaux et les catastrophes n’ait jamais été prouvée, il est rare qu’ils sortent du fond de l’océan et n’apparaissent normalement à la surface que lorsqu’ils sont en phase de reproduction ou malades, ce qui finit par renforcer les mythes autour de cette animal. Au fil des ans, ces poissons ont été aperçus très peu de fois.

