Sept trombes marines sont enregistrées en même temps sur vidéo en Finlande ; Voir

Baigneurs et habitants de la côte finlandaise ont été surpris le week-end dernier lorsque sept trombes marines sont apparues simultanément dans la mer lors d’un événement considéré comme assez rare. Une vidéo montre le moment exact de la rencontre.

Le phénomène météorologique a été identifié entre les villes de Kustav et Pyhama, situées dans le sud-ouest du pays européen. Après l’incident, les garde-côtes de Finlande occidentale ont publié un enregistrement de l’affaire et a lancé une alerte sur Twitter sur les risques que présentent des situations comme celle-ci.

Trombes marines en Finlande

Ce type d’événement, bien que rare, se produit plus fréquemment en été, lorsque les pluies sont plus abondantes, et intrigue les baigneurs. De plus, les scénarios où il y a des trombes marines varient selon les rivières, les lacs, les mers ou les océans.

Il faut être vigilant, car lorsque le phénomène se produit, l’eau monte rapidement et peut provoquer des accidents.

Même s’ils se produisent en été, beaucoup confondent encore les phénomènes de charge d’eau et de trombe marine.

Alors que le premier se produit dans une zone d’instabilité intense qui entraîne des pluies abondantes à la tête d’une rivière ou d’une cascade ; l’autre provient d’un nuage chargé de froid et de pluie qui, en rencontrant l’air chaud qui plane au-dessus de l’eau, se précipite et forme un entonnoir au-dessus d’une zone ouverte et inondée.

