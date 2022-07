Nous avons peut-être trouvé un autre mammifère – à part nous – qui pratique l’agriculture

Mettons celui-ci dans la catégorie « oui, mais ça dépend », mais il est possible que nous ayons découvert un autre mammifère – en plus de l’homme – qui pratique l’agriculture et la culture vivrière. Mais on vous avait prévenu : tout dépend d’une discussion linguistique.

Selon une équipe de biologistes de l’Université de Floride, il est possible d’affirmer que certaines espèces de marmottes (Geomys pintis) cultivent aussi leur nourriture, grâce à l’action de construction de leurs longs tunnels à travers lesquels les plus anciens dessins animés jurent avoir volé nos légumes.

Le chapeau de paille et la cigarette non filtrée manquent toujours, mais essentiellement, la marmotte est un mammifère agricole, tout comme les humains.

Le doute vient d’un problème linguistique : en dépit d’être une partie essentielle de l’industrie, nous n’avons jamais atteint un consensus sur ce qu’est réellement « l’agriculture ». Oui, évidemment, il s’agit de cultiver des aliments par soi-même, mais les processus de l’activité n’ont jamais été établis comme quelque chose de fixe.

C’est dans cet espace vide que s’inscrit l’étude des biologistes de Floride : selon l’article publié – et revu par des pairs, c’est-à-dire accepté comme un fait scientifique – dans la revue Biologie actuelleen creusant son long tunnel, la marmotte retourne la terre de telle sorte que non seulement elle récolte les végétaux présents dans toute cette agitation mais le mammifère pratique en même temps l’agriculture. fertiliser le sol à l’intérieur.

« Les marmottes sont les premiers » éleveurs « de mammifères », a déclaré Francis Putz, biologiste et co-auteur de l’étude. « La pratique de l’activité agricole est déjà connue chez certaines espèces de fourmis, de coléoptères et de termites, mais n’a jamais été observée chez d’autres mammifères ».

L’inspiration de l’étude est venue d’une manière ingénieuse : l’équipe a observé comment les racines des arbres et d’autres légumes ont tendance à exercer une pression sur les conduites souterraines, obligeant leurs gestionnaires à s’adapter. D’où l’idée de savoir si le même effet s’est également produit dans les tunnels des marmottes et, si oui, comment les rongeurs ont agi pour maintenir les sources de nourriture des tunnels déjà construits, ainsi que pour en construire de nouveaux.

Une façon – pratiquement la seule, en fait – pour une marmotte de se nourrir est de dévorer les racines. Sur la base de cette idée, les scientifiques ont suivi la croissance des racines dans des sections isolées de certains tunnels, estimant qu’elles fournissent entre 20 % et 60 % de l’apport calorique quotidien des petits animaux.

Et lorsque les racines atteignent les tunnels, elles entrent en contact avec les excréments et l’urine des rongeurs, favorisant leur croissance. Bien sûr, nous ne parlons pas d’une marmotte tirant une charrue et portant un jean et une chemise à carreaux, mais le résultat est similaire aux activités agricoles plus sophistiquées que nous, les humains, faisons.

De plus, les animaux se consacrent à la protection de leurs tunnels, tout comme nous encerclons les terres agricoles – dans une interprétation plus souple, cela peut être compris comme « l’entretien agricole », donc, un mammifère non humain pratiquant l’agriculture.

De plus, l’action de creuser la terre pour creuser vos tunnels contribue à une meilleure circulation de l’oxygène, permettant effectivement un meilleur transit des nutriments vers le haut, améliorant la culture des plantes que les agriculteurs – humains, même – pratiquent.

L’idée ne va cependant pas sans résistance : certains prétendent que, pour qu’une telle action soit réellement considérée comme de l’« agriculture », il faut « planter » quelque chose – ce que ne font pas les marmottes.

À ce sujet, l’équipe de Floride pense avoir une réponse simple. Selon eux, « planter » n’a pas toujours été une action faite par l’homme – les arbres qui portent des fruits, par exemple, « plantent » des graines lorsque les fruits tombent, et même lorsqu’ils sont entretenus par la main humaine, ils sont plus « entretenus » que « planté ». .

Selon cette définition, les marmottes peuvent rejoindre le club des agriculteurs.

« Planter un légume, pour certains, c’est ce qui constitue ‘l’agriculture’ », a déclaré Putz. « Mais je pense que le problème est intellectuellement excitant précisément parce que ce n’est pas vraiment une règle. »

