Nous avons découvert l’origine exacte de l’une des météorites les plus célèbres jamais découvertes

L’une des météorites les plus célèbres de notre histoire, NWA 7034 (alias « Black Beauty ») a été découverte à l’origine en 2011 dans le désert du Sahara et est communément appelée la plus ancienne roche de Mars que nous ayons en notre possession.

Et en 2022, après de nombreuses recherches, nous avons pu déterminer le point d’origine exact de la « Beauté Noire », d’où elle venait sur la planète rouge.

NWA 7034 – alias « Black Beauty » – est l’une des météorites les plus célèbres que nous ayons jamais découvertes (Image : NASA/Handout)

L’histoire de l’une des météorites les plus célèbres que nous ayons jamais découvertes est aussi passionnante que n’importe quelle autre : il y a des milliards d’années, un astéroïde aux proportions remarquables a percuté la surface de Mars, provoquant la rupture et le lancement de « gros » morceaux. espace. Finalement, une de ces pièces est tombée ici.

Grâce à une étude menée par l’Université Curtin en Australie, nous avons pu déterminer le point d’impact de l’astéroïde qui a entraîné le rejet des débris dans l’espace. La région a été officiellement nommée « Karratha Crater », d’après un terrain australien connu pour avoir de nombreuses roches anciennes – certaines des plus anciennes sur Terre.

Le cratère de Karratha est ce que les géologues appellent une « brèche », une formation rocheuse dont le bord contient de gros fragments épais et inclinés, mais le centre est généralement composé de minéraux plus fins. Considérez-le comme une corbeille de fruits. Et le NWA 7032 est le seul de ce type que nous ayons.

« Pour la première fois, nous connaissons le contexte géologique du seul échantillon » vide « de sol martien disponible sur Terre », a déclaré le scientifique planétaire Anthony Lagain, qui a dirigé l’équipe de chercheurs à l’origine de l’étude.

« Trouver la région d’origine de la météorite connue sous le nom de ‘Black Beauty’ est essentielle car elle contient certains des plus anciens fragments de Mars jamais découverts, datant d’environ 4,48 milliards d’années, et montre les similitudes entre la très ancienne croûte de Mars – qui a environ 4,53 milliards d’années et les continents actuels de la Terre », a-t-il poursuivi.

Le cratère nommé « Karratha », dans l’hémisphère sud de Mars, est le point d’origine de la météorite NWA 7034 – le plus ancien exemple de roche de la planète rouge que nous ayons (Image : NASA/Handout)

« La région que nous avons identifiée comme la source de cette météorite unique en provenance de Mars constitue une véritable fenêtre ouverte sur les environnements les plus primordiaux des planètes, dont la Terre, que notre planète a perdue à cause des mouvements des plaques tectoniques et de l’érosion. »

Les météorites venant de Mars frappant la Terre ne sont pas exactement nouvelles : nous en avons déjà découvert environ 300, nous en avons probablement beaucoup d’autres à découvrir. NWA 7034, cependant, est unique parmi ses pairs en ce qu’il s’agit du seul échantillon de roche, comme l’a dit Lagain, « bréchique ». Pas mal pour un caillou pas si gros, ne pesant que 320 grammes (g) et remplissant un peu moins que la paume entière de la main d’un adulte.

L’équipe a utilisé le supercalculateur à l’intérieur du Pawsey Research Center pour utiliser un algorithme spécifiquement développé pour analyser les cratères d’impact. Après avoir évalué environ 90 millions de cratères détectés sur Mars (oui, il faut beaucoup de coups, apparemment), les scientifiques sont parvenus à fermer le « champ » des possibilités pour l’origine de « Black Beauty ».

La météorite NWA 7034 est née de deux impacts, et non d’un seul : le premier impact, dans le cratère de Khujirt (photo), a soulevé des débris dans l’atmosphère. Ils se sont écrasés à la surface lorsque l’impact du cratère de Karratha les a propulsés dans l’espace (Image : NASA/Handout)

Et le résultat était doublement intéressant, car ce n’était pas un, mais deux impacts qui ont donné naissance à l’une des météorites les plus célèbres que nous ayons jamais découvertes : il y a environ 1,5 milliard d’années, le premier choc (au Khujirt Crater) a délogé les premiers fragments de cette météorite dans l’hémisphère sud de Mars. Ces fragments sont retombés à la surface où, il y a entre 5 et 10 millions d’années, un deuxième choc, qui a formé le cratère Karratha, a expulsé la matière dans l’espace.

La pertinence de cette découverte suscite un grand intérêt pour la communauté scientifique : dans la chronologie suggérée par l’étude, il est possible de dire que NWA 7034 est un morceau de la surface primordiale de Mars et, par conséquent, un objet qui peut nous en dire beaucoup. de détails sur l’évolution géologique de la planète rouge. De plus, les paramètres de leurs futures études peuvent également être appliqués à d’autres formations géologiques de grand intérêt, comme la Lune ou Mercure.

Un article avec tous les détails de la recherche et sa conclusion a été publié dans la revue scientifique Communication Nature.

