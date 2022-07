L’appauvrissement de l’ozone arctique entraîne des anomalies climatiques dans l’hémisphère nord

Bien que moins connus, les dommages à la couche d’ozone dans la région arctique entraînent également plusieurs anomalies climatiques qui imprègnent tout l’hémisphère nord, selon une nouvelle étude menée par l’Institut fédéral de technologie de Zurich, en Suisse.

Selon le document, les enregistrements d’appauvrissement de la couche d’ozone au pôle Nord en 2020 et 2011 ont entraîné des climats exceptionnellement chauds en Europe centrale et septentrionale, en Russie et, en particulier, en Sibérie ; tandis que des conditions météorologiques plus humides prévalaient dans les régions les plus polaires.

Lire aussi