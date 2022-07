Y a-t-il une chance qu’une fusée tombe sur vous lors de votre rentrée sur Terre ? La recherche indique oui

Avez-vous déjà imaginé être touché par une fusée qui tombe de l’espace lors de sa rentrée sur Terre ? Cela peut sembler impossible, et en fait c’est assez improbable, mais avec l’augmentation constante des lancements spatiaux et de plus en plus d’entreprises impliquées dans le processus de lancement d’engins spatiaux et de satellites, cette probabilité augmente.

Des recherches publiées dans Nature et menées par des scientifiques de l’Université de la Colombie-Britannique indiquent qu’il y a 10 % de chances qu’une personne soit touchée par une fusée incontrôlée lors de sa rentrée sur Terre au cours de la prochaine décennie. C’est une toute petite chance, c’est vrai, mais elle existe et elle est plus grande dans les zones à plus forte densité de population et pas forcément là où il y a des lâchers fréquents.

L’étude menée par Michael Byers envisage cette possibilité si les pratiques actuelles de l’industrie spatiale sont maintenues. De plus, l’analyse montre que l’hémisphère sud risque de souffrir d’un grand nombre de déchets spatiaux, même si la plupart des lancements n’ont pas lieu dans cette partie du globe.

Risque d’être touché par une roquette

« Il s’agit d’un risque statistiquement faible, mais non négligeable, et il augmente – et il est tout à fait évitable », explique-t-il. L’analyse conclut qu’au cours des 30 dernières années de lancements, des villes comme Jakarta, l’Indonésie, Mexico et Lagos étaient au moins trois fois plus susceptibles d’être touchées par des débris spatiaux que des villes américaines comme New York, par exemple.

« Le risque au niveau individuel est très, très faible… cependant, si vous vivez dans une ville densément peuplée à 30 degrés de latitude nord, cela devrait vous préoccuper davantage », déclare le chercheur, selon The Verge.

L’avantage est que, bien que le risque soit faible, il ne devrait pas beaucoup augmenter à l’avenir, car les pratiques spatiales s’y adaptent. «La pratique générale en matière d’aviation est de maximiser la sécurité. Et nous pensons que la même approche devrait être adoptée pour les lancements », conclut Byers à propos des fusées.

