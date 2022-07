La photo de Porto Alegre prise par l’astronaute de l’ISS est mise en lumière par la NASA

L’agence spatiale américaine (NASA) a mis en avant une photo de la ville de Porto Alegre, dans le Rio Grande do Sul, prise par un astronaute de la Station spatiale internationale (ISS).

Le site Web sur lequel la photo a été publiée, appelé Passerelle vers la photographie d’astronaute de la Terre (« Gateway to Astronaut Photography from Earth », traduit littéralement), fonctionne comme un référentiel d’images que la NASA conserve des images prises par ses voyageurs spatiaux.

Ce serait votre vue de Porto Alegre, si vous étiez à bord de l’ISS (Image : NASA/Disclosure)

Peut-être parce que le site a cette nature, la photo de Porto Alegre n’indique pas « quel » astronaute de l’ISS a fait le clic. Actuellement, la station de 420 tonnes qui survole notre planète compte sept «locataires»: Sergey Korsakov, Oleg Artemyev et Denis Matveev (de Roscosmos, l’agence spatiale russe), Samantha Cristoforetti (de l’agence spatiale européenne, ESA) et Kjell Lindgren ., Robert Hines et Jessica Watkins (NASA).

De tout l’équipage, Watkins semble être le « photographe » le plus actif, téléchargeant constamment des images via leurs profils sur le site Web. Twitter et Instagram à un volume légèrement supérieur à celui de leurs pairs. Mais encore une fois, il n’y a aucun moyen de revendiquer spécifiquement la paternité de cette photo.

Ce que la page détaille de la photo ISS de Porto Alegre, c’est qu’elle a été prise le 4 juillet 2022, à l’aide d’un objectif avec une mise au point de 400 millimètres (mm). L’enregistrement a été effectué à 20:21:59 (heure de Brasilia). L’appareil photo utilisé était un Nikon D5.

Selon Metsul, l’image correspond à la région métropolitaine de la capitale de l’État : « il est possible d’observer la ville de Porto Alegre jusqu’à la zone de Vila Assunção, dans la zone sud, jusqu’aux limites avec Canoas et Alvorada au nord », indique un extrait du texte publié par l’agence météorologique.

« L’image montre également les municipalités d’Eldorado do Sul, Canoas, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Sapucaia do Sul, Esteio et São Leopoldo. Dans le cas de la capitale du Rio Grande do Sul, les principales rues illuminées de la ville, telles que les avenues Ipiranga, reliant le Centre à Viamão, se détachent sur la photographie ; d’Assis Brasil à Cachoeirinha et sa bifurcation à Baltazar de Oliveira Garcia ; le Protásio Alves du centre à l’est de la ville, et le Terceira Perimetral, allant de l’est à la région de l’aéroport ».

Ce n’est pas la première fois que le Brésil apparaît dans un clic photographique de l’ISS : le 24 juillet 2016, à l’approche de l’ouverture des Jeux olympiques de cette année-là, l’astronaute Kate Rubins, de la NASA, a capturé la ville de Rio de Janeiro, dans la région sud-est du pays. En légende de l’image publiée sur Flickr, elle s’est dite ravie du début des compétitions sportives.

