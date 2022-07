Un signal radio étrange a détecté des milliards d’années-lumière de la Terre

De mystérieux signaux radio provenant de l’espace continuent d’intriguer les scientifiques, qui cherchent des réponses pour comprendre l’origine de ce phénomène. Cependant, certains cas finissent par attirer davantage l’attention, comme cette recherche du MIT en partenariat avec des institutions aux États-Unis et au Canada, qui a détecté un signal radio très persistant provenant d’une galaxie très éloignée de nous.

Avant de penser qu’il s’agit d’une tentative de communication extraterrestre, il existe d’autres hypothèses beaucoup plus probables pour ce phénomène. Ce type de signal est appelé une rafale radio rapide (FRB) et dure généralement quelques millisecondes. Cependant, ce qui a intrigué l’équipe de recherche, c’est que, dans ce cas, le signal a été détecté pendant environ trois secondes, ce qui l’a classé comme « persistant ».

De plus, dans ce court laps de temps, la fréquence se répétait toutes les 0,2 secondes, faisant du signal un « battement de cœur », mais son nom officiel (oui, apparemment des ondes radio extraterrestres sont nommées) est FRB.20191221A. Il s’agit du FRB le plus durable et le plus clair détecté par les astronomes à ce jour.

Onde radio dans l’illustration de l’espace (Image : Ezume Images/)

Origine du mystérieux signal radio

Mais qu’est-ce qui peut expliquer cela ? L’hypothèse la plus probable est que le signal est causé par une étoile à neutrons, plus précisément un magnétar ou un pulsar. Les deux types ont un champ magnétique intense et des noyaux effondrés extrêmement denses.

Cependant, ces hypothèses sont basées sur ce que nous savons de notre propre galaxie, et pour l’instant, il n’y a aucun moyen d’être sûr de ce qui produit ce signal fort situé dans une galaxie lointaine. « Les exemples que nous connaissons dans notre propre galaxie sont les pulsars radio et les magnétars, qui tournent et produisent une émission rayonnée similaire à un phare. Et nous pensons que ce nouveau signal pourrait être un magnétar ou un pulsar sous stéroïdes », explique Daniele Michilli, du MIT, au site de l’institution.

« Il n’y a pas beaucoup de choses dans l’univers qui émettent des signaux strictement périodiques. » Les FRB sont étudiés depuis 2007, lorsque le premier a été détecté, depuis lors, des milliers de signaux similaires ont été identifiés. Presque toujours des rafales d’ondes radio ultra-lumineuses qui durent quelques millisecondes avant de clignoter.

La détection a été faite à l’aide de CHIME, un radiotélescope interférométrique situé au Canada. Le signal de courant, bien que similaire à celui trouvé dans un pulsar ou un magnétar dans notre galaxie, est beaucoup plus brillant et dure plus longtemps. « Nous avons vu certains vivre à l’intérieur de nuages ​​très turbulents, tandis que d’autres semblent être dans des environnements propres. D’après les propriétés de ce nouveau signal, on peut dire qu’autour de cette source il y a un nuage de plasma qui doit être extrêmement turbulent », complète Michilli.

Pour l’instant, il n’y a pas encore beaucoup de réponses sur le signal, mais l’avenir, selon les chercheurs, est prometteur. « Cette détection soulève la question de savoir ce qui pourrait causer ce signal extrême que nous n’avons jamais vu auparavant et comment nous pouvons utiliser ce signal pour étudier l’univers. » L’enquête complète est disponible auprès de Nature.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !