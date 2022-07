Le vaisseau spatial Voyager 1 a un bug que nous avons du mal à corriger

L’objet humain le plus éloigné de la Terre, le vaisseau spatial Voyager 1, envoie des signaux incorrects depuis son système AACS, grâce à un bogue que nous sommes, dirons-nous… en train de corriger un peu.

Le « AACS » correspond essentiellement à la navigation, l’orientation, l’inclinaison et la direction de la sonde. Essentiellement, chacun de vos mouvements. Lorsqu’il fonctionne correctement, son rôle est d’envoyer des données de chemin à ses contrôleurs de la NASA, qui marquent ses coordonnées et utilisent les informations à diverses fins.

Bien qu’il soit toujours pleinement opérationnel même après 40 ans, le vaisseau spatial Voyager 1 a un bug qui inquiète ses contrôleurs (Image : NASA/Reproduction)

Le problème est que, depuis mai, Voyager 1 semble avoir un bug qui lui fait envoyer des informations qui ne correspondent pas à ses mouvements, selon ce que rapportent les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL-Caltech) de la NASA. Afin de corriger le problème, ils recherchent maintenant des informations dans des dossiers physiques – essentiellement des manuels d’utilisation – datant de plus de 40 ans.

Avec sa sœur jumelle (Voyager 2), la sonde Voyager 1 a été lancée (sans aucun bug) en 1977, avec pour mission d’étudier les planètes de l’anneau extérieur du système solaire – respectivement, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont après une ceinture d’astéroïdes qui sépare Jupiter de Mars.

La mission a été accomplie avec brio, mais les sondes ont poursuivi leur route, quittant finalement notre système solaire, respectivement, en août 2012 et novembre 2018. Aujourd’hui, Voyager 1 se trouve à plus de 23 milliards de kilomètres (km) de la Terre, et envoie toujours des données sur ses pérégrinations dans l’espace.

« Personne ne pensait que cela durerait aussi longtemps », a déclaré Suzanne Dodd, chef de projet pour la mission Voyager, à Business Insider. « Et pourtant, nous y sommes. »

Le problème : les deux sondes ont été développées avec le meilleur de la technologie… dans les années 1970. Vous souvenez-vous des bandes K7 ? De là à l’envers. Et cela complique un peu les efforts de maintenance, puisque la documentation technique des sondes date également de la même époque.

En effet, sur toute sa longueur, des milliers d’ingénieurs et de spécialistes ont littéralement travaillé et documenté les procédures. Une grande partie de cela a probablement été perdue au fil du temps.

« Lorsque ces personnes ont pris leur retraite dans les années 1970 et 1980, il n’y avait pas beaucoup d’efforts pour avoir une bibliothèque de documents de conception : les gens prenaient leurs boîtes et les emmenaient dans leurs propres garages », a déclaré Dodd. « Sur les missions plus modernes, la NASA conserve un dossier de documentation beaucoup plus solide. »

Et même la documentation qu’ils ont déjà identifiée n’est pas nécessairement la plus accessible : de nombreux fichiers sont stockés dans une zone en dehors du cadre JPL, et les processus de réquisition bureaucratiques prennent plus de temps pour les documents plus anciens.

« Pour disposer de ces informations, vous devez ‘découvrir’ qui travaille où. Dans le cas de Voyager 1, pour résoudre ce bug, il faut chercher des boitiers au nom des ingénieurs qui ont aidé à concevoir le système de navigation. C’est un processus qui prend beaucoup de temps. »

L’équipe dirigée par Dodd ne connaît pas encore la source du problème : en gros, le système AACS envoie des données par télémétrie, garantissant qu’une antenne Voyager est toujours pointée vers la Terre. Mais les données les plus récentes sont assez foirées, ce qui suggère que le système lui-même ne fonctionne pas comme il le devrait.

Dodd dit qu’une hypothèse pour la cause est l’emplacement de Voyager 1 : avant le bogue, les données reçues du vaisseau spatial suggéraient qu’en dehors du système solaire, il y avait une incidence élevée de particules suralimentées. Dodd soutient que ces particules ne toucheront probablement pas le vaisseau spatial, mais si elles le faisaient, cela pourrait causer de graves dommages à plusieurs des systèmes de notre vaisseau.

Cependant, si cela s’était produit, nous l’aurions su : l’expert affirme qu’un tel choc réduirait la force du signal de la sonde, ce qui n’est pas le cas.

La résolution de ce problème est de la plus haute importance pour Dodd et la NASA. Selon des informations récentes, la mission Voyager a été prolongée au-delà de 2030, période pendant laquelle les deux sondes devraient perdre la capacité de communiquer.

« Nous voulons que la mission dure le plus longtemps possible, car les données scientifiques sont très précieuses », a-t-il déclaré. « Il est étonnant que les deux sondes non seulement fonctionnent toujours, mais fonctionnent bien – des bogues mineurs, mais toujours extrêmement bien et renvoient toujours des données de grande valeur. Ils nous parlent encore.

