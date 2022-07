Un fossile montre qu’un insecte préhistorique « portait » ses œufs sur ses pattes

Un groupe de scientifiques a découvert le fossile d’un insecte qui « portait » ses œufs sur ses pattes, dans ce qui doit être l’exemple le plus ancien (à ce jour) d’un comportement connu sous le nom de « garde du sein » – lorsqu’un parent protège sa progéniture. portez-le avec vous en tout temps.

Le matériel en question a été trouvé à Haifanggou, dans le nord-est de la Chine. La région se compose de plusieurs formations rocheuses riches en fossiles bien conservés. La région est bien connue des paléontologues et nous y avons déjà découvert plusieurs curiosités de la préhistoire, telles que des fossiles de dinosaures à plumes, des puces géantes et même certains mammifères anciens.

Un fossile de la période jurassique montre que l’insecte « portait » ses œufs sur ses pattes, afin de les protéger (Image : Diying Huang et al./Handout)

L’insecte – de l’espèce Karataviella popovi – était un naturel des milieux aquatiques et était doté de trois pattes de chaque côté, qui ressemblaient beaucoup à des rames de bateau. Au total, 160 fossiles de l’espèce ont été collectés, dont les experts estiment qu’ils ont environ 163 millions d’années – au cours de la période jurassique (il y a un peu plus de 200 millions d’années).

Parmi ceux-ci, seule la femelle de l’insecte «portait» ses œufs. Plus précisément, de petites grappes et des cicatrices de connexion tissulaire observées sur le « méso-tibia » – la deuxième des trois jambes – ont été trouvées. Ce sont des indications que les œufs étaient bien emballés, avec cinq ou six rangées de six à huit œufs par rangée, chaque œuf mesurant environ 1 à 2 millimètres (mm). La taille était considérée comme « grande », considérant que les insectes adultes de la K.popovi pas plus de 13 millimètres.

Selon l’hypothèse des auteurs de l’étude, l’insecte femelle « habille » les œufs sur ses pattes grâce à une substance visqueuse et collante qu’elle sécrète avant de mettre bas. Après que la substance ait été enroulée autour de ses jambes, la mère effectuait quelques « torsions abdominales » pour s’assurer que les œufs sortaient de son ventre directement dans ses jambes.

De plus, il est possible que l’action ait eu une autre fonction : les gros œufs ont tendance à avoir plus de difficulté à utiliser l’oxygène, ce qui peut mettre les bébés en danger. Comme l’insecte « portait » ses œufs sur ses pattes, il est probable que le mouvement de balancement lorsqu’ils étaient suspendus les a aidés à optimiser le flux d’air, contribuant au développement des nouveau-nés.

« Pour autant que nous sachions, porter un groupe d’œufs sur une jambe est une stratégie unique pour les insectes, mais ce n’est pas rare pour les arthropodes aquatiques », indique un extrait de l’étude. « Notre matériel montre que le comportement de protection du couvain remonte à près de 38 millions d’années. [de antes do que se pensava]. Ceci est utile pour comprendre l’évolution adaptative des couvées d’insectes.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Actes de la Royal Society B: Sciences biologiques.

