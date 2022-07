La Superluna complète du cerf aujourd’hui 13 juillet est la plus brillante de 2022: à quelle heure la voir

Ce soir, le ciel sera embelli par la pleine Super Lune du Cerf, la pleine lune la plus brillante et la plus proche de toute 2022. Voici quand et comment la voir.

Aujourd’hui, mercredi 13 juillet 2022, nous pourrons admirer la pleine Superluna du cerf dans le ciel, la plus grande et la plus brillante de toute l’année. Comme l’indique l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI), la pleine lune se produira exactement à 20h37, juste avant le lever du disque lunaire à l’horizon. Le satellite de la Terre, en effet, se lèvera à 21h05 (heure de Rome) dans le ciel du sud-est. Son nom est lié à la tradition des Amérindiens, qui célébraient la croissance du cerf fort à son apogée en juillet, en préparation de la saison de reproduction. Almanac.com retient également les autres noms sous lesquels la pleine lune de juillet est connue : Lune de la mue des plumes (Cri) ; Lune de saumon (Tlingit); Berry Moon (Anishinaabe); Mois lunaire du maïs mûr (Cherokee); Raspberry Moon (Algonchini, Ojibwe); Thunder Moon (Abénakis de l’Ouest); et Midsummer Moon (Anishinaabe). Ce sont tous des noms d’événements naturels qui ont influencé la vie des tribus.

La Superluna complète du Cerf sera parfaitement visible à l’œil nu, mais vous pourrez également l’observer en direct ; le plus bel événement astronomique du mois (et pas seulement), sera également accompagné d’une pluie d' »étoiles filantes », comme les Pégasides et les Bêta Capricornides. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

A quelle heure voir l’intégralité de la Superluna du Cerf aujourd’hui 13 juillet 2022

Comme spécifié par l’UAI, la phase de pleine lune se produira exactement à 20h37, cependant, comme à ce moment-là la Lune sera encore au-delà de l’horizon dans presque toute l’Italie (sauf dans certaines villes des Pouilles), nous devrons attendre qu’il fait face au sud-est A Milan, il se lèvera à 21h34; à Rome à 21h05; à Naples, nous le verrons cocher à 20h54; tandis qu’à Palerme, il sera 20h48. En présence d’obstacles naturels et artificiels le long de la ligne de visée – tels que des montagnes, des arbres et des bâtiments – nous devrons naturellement attendre qu’elle s’élève au-dessus de l’horizon. La pleine Super Lune du Cerf restera intégrée dans la constellation du Sagittaire tout au long de la nuit, jusqu’à ce qu’elle se couche dans le ciel du sud-ouest vers l’aube du jeudi 14.

Simulation du ciel du soir du 13 juillet. Crédit : Stellarium

Parce qu’il s’appelle Superluna pieno del Cervo

Les noms communs des pleines lunes sont généralement liés à la culture des Amérindiens, qui utilisaient un calendrier lunaire et non notre grégorien pour marquer les mois et les années. A chaque pleine lune était attribué un nom associé à un événement naturel particulièrement significatif pour la vie des communautés. Plus précisément, les cerfs fournissaient de la nourriture, des vêtements et d’autres matériaux, c’est pourquoi ils étaient vénérés. En juillet, chez les mâles de ces ongulés, le stade atteint sa taille maximale, au vu des batailles de reproduction attendues d’ici la fin de l’été. Ces structures osseuses, en effet, tombent et repoussent chaque année, devenant plus grosses et plus ramifiées. Les tribus ont donc décidé de dédier au cerf le mois où cet animal apparaît le plus beau et le plus majestueux. Le terme Superluna, en revanche, n’a aucune valeur scientifique et fait référence à toutes les pleines lunes qui se produisent près du périgée, le point le plus proche de l’orbite (légèrement elliptique) de la Terre de la Lune. Comme l’a précisé l’astrophysicien Gianluca Masi dans un communiqué, le satellite de la Terre apparaîtra environ 7 % plus grand et légèrement plus brillant que la moyenne.

L’intégralité de la Superluna du Cerf d’aujourd’hui 13 juillet en streaming live

Comme toute autre Pleine Lune, la Super Lune du Cerf sera également parfaitement visible à l’œil nu, cependant il n’est pas certain que vous puissiez assister à l’événement. Par exemple, en raison du mauvais temps ou parce que, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas quitter la maison et ne pouvez pas regarder le ciel. Pour y remédier, il sera possible de suivre le phénomène astronomique en live streaming sur le site officiel du Virtual Telescope Project, dont le directeur scientifique est le Dr Masi. La diffusion en direct, qui débutera aujourd’hui à 21h00, heure italienne, sera diffusée depuis Rome et il sera possible d’admirer la Superluna del Cervo alors qu’elle se détache sur les monuments de la capitale. L’événement sera commenté par l’astrophysicien.