La plus grande super lune de 2022 se produit aujourd’hui ; Voici comment regarder « Moon of the Deer »

Ce mercredi (13) se produit la plus grande super lune de 2022, la troisième de l’année. Traditionnellement, la pleine lune de ce mois est connue sous le nom de « Lune du cerf », mais elle a aussi d’autres dénominations telles que « Lua do Trovão ». Cette fois, le phénomène sera également une super lune.

La super lune de juillet devrait atteindre son apogée vers 15 h 48 HE, cependant, elle ne sera pleinement visible qu’après la tombée de la nuit et sa plus grande taille sera visible à 19 h 30.

Les définitions de super lune peuvent varier considérablement, car la taille à laquelle le satellite apparaît le plus grand vu de la Terre est relative. Pourtant, les observatoires considèrent que la « Lune du Cerf » sera la troisième Super Lune de 2022 et la meilleure : elle doit être la plus grosse d’entre elles.

La Super Lune se produit lorsque la Lune atteint sa phase complète (pleine) en même temps que son orbite elliptique se rapproche le plus de la Terre – un point appelé périgée. Le point le plus éloigné est appelé l’apogée. Image : VectorMine –

Qu’est-ce qu’une Super Lune ?

Une Super Lune se produit lorsque le satellite naturel atteint sa pleine phase en même temps que son orbite elliptique se rapproche le plus de la Terre. Au cours de cet événement, la Lune semble être 14% plus grande et 30% plus brillante que la normale.

Ses apparitions sont peu nombreuses tout au long de l’année car elles doivent se produire au bon moment et au bon moment, contrairement à la crue normale, qui survient tous les mois. En effet, lors de son orbite autour de la Terre, le satellite passe par deux points importants : le périgée et l’apogée, deux points distincts dus à la forme elliptique de l’orbite.

Ainsi, alors que l’apogée représente le point où l’étoile est la plus éloignée de la Terre, au périgée elle est à environ 50 000 kilomètres plus proche de notre planète. Autrement dit, pour que la Super Lune se produise, elle doit être en pleine phase et en périgée en même temps.

Ceci est inhabituel car, comme la Terre tourne autour du Soleil, son orientation par rapport à notre planète reste en grande partie la même et change la position de la lune en orbite à chaque phase complète, un phénomène connu sous le nom de précession lunaire. Sans elle, la super lune serait encore plus rare.

Lire aussi

lune de cerf

Le nom « Deer Moon », donné la Full Moon de juillet, qui ne sera pas forcément Supermoon, a été popularisé aux États-Unis, tout comme le « Strawberry Supermoon ». Les termes sont apparus pour la première fois dans The Old Farmers Almanac, un périodique publié aux États-Unis depuis la fin du XVIIIe siècle qui rassemble des recettes, des prévisions météorologiques et, bien sûr, des phénomènes astronomiques, car beaucoup concernent les cultures et les récoltes.

La « Lune du cerf » tire son nom du fait qu’elle se produit à l’époque où les cerfs (et autres animaux à cornes de la même famille) ont leurs bois renouvelés et agrandis. Rappelant que le nom est donné à la pleine lune de juillet, qu’il s’agisse ou non d’une super lune.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !