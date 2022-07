James Webb a discrètement révélé des photos de Jupiter; et ils sont impressionnants

Hier était une journée historique pour l’astronomie avec le dévoilement des premières photos officielles prises par le télescope spatial James Webb. Cependant, avant les photos présentées hier, avec toutes les fonctions du télescope en fonctionnement, l’équipement a réalisé d’autres enregistrements lors de sa phase d’étalonnage, et certains d’entre eux montrent la planète Jupiter.

Des photos de Jupiter et de sa lune figuraient dans le rapport de mise en service de James Webb. En plus de la géante gazeuse, l’image révèle également les lunes : Europe, Thébe et Métis. Soit dit en passant, les photos ont été prises en utilisant deux modes de télescope différents : celui de gauche utilise la fonction de caméra proche infrarouge (NIRCam), mettant en évidence les courtes longueurs d’onde infrarouges. Celui de droite met en évidence les courtes longueurs d’onde.

Image : Divulgation/NASA, ESA, CSA et STScI

Photos de Jupiter par James Webb

Malgré les images impressionnantes, l’enregistrement des planètes ne devrait pas être exactement au centre de James Webb, bien qu’il soit parmi les cibles possibles du télescope, l’objectif principal de l’équipement est de collecter des informations sur des étoiles situées à des milliers de kilomètres de la Terre. et cela a une raison.

Selon Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia, chroniqueur et présentateur d’Netcost-Security, lors de la révélation en direct des photos, le télescope se concentre sur des objets éloignés. En effet, nous disposons déjà de sondes et d’équipements capables de surveiller plus efficacement les planètes du système solaire. Sur Jupiter, par exemple, nous avons la sonde Juno qui collecte des informations auprès du géant.

Lire aussi

Pour cette raison, le plus grand télescope spatial jamais construit se concentre principalement sur l’enregistrement de milliers d’années-lumière de la Terre. Cependant, cela n’empêche pas James Webb d’enregistrer certaines planètes proches, comme ce fut le cas avec Jupiter.

Le télescope spatial James Webb est le successeur spirituel de Hubble, le télescope le plus célèbre et le plus ancien que l’humanité ait emporté dans l’espace. Lancé à l’origine en avril 1990, Hubble a été à l’origine de nombreuses découvertes désormais connues de tous les passionnés d’astronomie.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !