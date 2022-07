Toute personne laissée de côté ne se sentait pas à sa place.

Photos de James Webb

Au fur et à mesure que nous avancions la semaine dernière, les images – que vous pouvez voir ici – correspondent à des nébuleuses planétaires, de grands groupes de constellations, des berceaux stellaires et même une découverte intéressante sur une exoplanète que nous connaissons depuis quelques années.

« La publication de ces premières images marque le début officiel des opérations scientifiques de James Webb, qui continueront d’explorer les thèmes scientifiques essentiels de la mission. plusieurs équipes [de astrônomos] déjà enregistré [para usar o telescópio] par le biais d’un processus concurrentiel, dans ce que les experts appellent son « premier cycle », ou première année d’observations.

Le télescope spatial James Webb est le successeur spirituel de Hubble, le télescope le plus célèbre et le plus ancien que l’humanité ait emporté dans l’espace. Lancé à l’origine en avril 1990, Hubble a été à l’origine de nombreuses découvertes désormais connues de tous les passionnés d’astronomie.

