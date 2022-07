Un touriste tombe dans un volcan en essayant d’obtenir un téléphone portable

Se tenir au bord des volcans est quelque chose d’assez dangereux et demande beaucoup de prudence, car une simple erreur peut être fatale. Un Américain de 23 ans est tombé dans le cratère du Vésuve, en Italie, samedi dernier (9) et a heureusement réussi à être secouru avec seulement des blessures mineures.

Cependant, l’histoire devient encore plus insolite lorsqu’on voit la raison qui a provoqué sa chute : le touriste prenait un selfie au sommet de la montagne lorsque son téléphone portable est tombé sur place, alors qu’il tentait de secourir l’appareil, il a également fini par chute.

Accident de volcan actif

Le volcan est très visité par les touristes et mesure plus de 1200 mètres de haut, donc tous les soins dans la région, qui se trouve au sud de Naples, sont peu nombreux. Le garçon, un résident des États-Unis, a d’abord été secouru par des guides, qui sont descendus en rappel pour rejoindre le jeune homme.

Plus tard, la police est arrivée avec des hélicoptères pour aider au sauvetage. Selon Sky News, le jeune homme a été inculpé après avoir pénétré par effraction sur une route fermée aux touristes au sommet du volcan actif.

Le Vésuve est l’un des volcans les plus connus au monde. Son cratère mesure environ 305 mètres de profondeur et a été formé par sa dernière éruption significative en 1944. Ce volcan a été responsable de la destruction des villes d’Herculanum et de Pompéi en 79 après JC, faisant des milliers de morts.

