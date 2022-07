Nous n’aurions pas le télescope James Webb sans cet homme

Avec son lancement à Noël 2021 et ses premières images officielles dévoilées aujourd’hui (12), on est déjà tellement habitué à la couverture du télescope spatial James Webb dans l’actualité mondiale qu’on oublie facilement qu’il n’a presque pas existé.

En fait, même lorsqu’il battait son plein, le projet épique de la NASA devait faire face à plusieurs reprises à la possibilité d’une coupure définitive s’il n’y avait pas le travail d’un homme du nom de Greg Robinson. Nous entrerons plus en détail ci-dessous, mais en gros, il a corrigé des problèmes pour le télescope et l’équipe derrière – et il ne voulait même pas le faire.

Greg Robinson était initialement réticent à prendre la tête du développement du télescope spatial James Webb. Des années après avoir été persuadé d’accepter le poste, il est fier d’avoir dirigé le lancement de l’un des plus grands projets de la NASA (Image : NASA/Bill Ingalls/Reproduction)

Mi-2018, le projet James Webb semblait à nouveau dérailler : toutes ses pièces étaient terminées, mais des difficultés sont apparues pour les assembler et les tester, obligeant la NASA à demander plus de temps pour achever l’objet, reportant de fait le lancement. encore une fois, ce qui a entraîné le besoin de plus d’argent – ceci, au milieu d’un gouvernement américain qui avait déjà englouti, littéralement, des milliards de dollars dans son propre financement et des incitations à l’initiative privée.

C’est à ce moment que le Dr. Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, a demandé à Greg Robinson de prendre les rênes du projet. « J’aimais mon travail à l’époque », a déclaré Robinson dans une interview au New York Times, en parlant de son refus initial de l’invitation. Zurbuchen a insisté.

« Il avait cette union de deux expertises », a déclaré Zurbuchen, également au journal. « La première, c’est qu’il avait déjà vu et vécu de nombreux projets, dont certains très problématiques. La seconde est une capacité interpersonnelle à gagner la confiance. Il peut entrer dans une pièce, s’asseoir dans un café, et au moment où il part, il connaît déjà la moitié des gens là-bas.

Ce n’est qu’en mars 2018 que Robinson, un homme à la peau noire qui, parmi très peu, est devenu directeur de l’agence spatiale la plus connue au monde, a accepté de prendre en charge le projet. « Nous en avons certainement beaucoup », a-t-il déclaré au NYT lorsqu’on lui a posé des questions sur le nombre de professionnels noirs à la NASA, « mais certainement pas autant que nous le devrions ».

Diplômé en Mathématiques de l’University of Virginia Union grâce à une bourse sportive – le collège avait une belle histoire dans le football américain (celui avec la « balle » ovale que l’on joue avec les mains) -, Robinson rejoint la NASA en 1989, où il a déjà occupé les postes de directeur général du Glenn Research Center à Cleveland et d’ingénieur en chef adjoint.

Lorsque James Webb a repris le développement, le télescope était déjà au bord d’un nouveau retard – de 2019 à mai 2020. Au début de ses nouveaux travaux, un test désastreux a révélé plusieurs problèmes qui devaient être résolus dès que possible, dont un où, en gros, une équipe d’ingénieurs a littéralement secoué – avec leurs mains – le télescope, et plusieurs vis qui maintenaient ses immenses miroirs se sont desserrées.

Si une équipe de techniciens de leurs propres mains faisait cela, imaginez ce que feraient les vibrations extrêmement violentes d’un lancement de fusée. « Ce détail nous a retardés de 10 mois supplémentaires », a déclaré Robinson, qui a maintenant vu un autre retard – cette fois, jusqu’en mars 2021 – le cinquième d’un projet qui a débuté là-bas en 2002.

Après cela, un examen technique d’audit indépendant a envoyé une liste de 32 recommandations – dont une qui mentionnait « un examen de l’ensemble du vaisseau de transport et du télescope, à la recherche de ‘problèmes intégrés' » – une manière pompeuse de faire référence à d’éventuels événements imprévus qui l’équipe n’aurait peut-être pas vu (et qui, invariablement, impliquait même de revoir le travail d’entreprises externalisées, comme Northrop Grumman, responsable des « vis lâches »).

Au bout du compte, l’efficacité de l’équipe était descendue en dessous de 55 %, selon Robinson, du fait que tous les esprits brillants du projet étaient « avec le pied arrière » face à d’éventuelles critiques : avouons-le, un projet qui commencé au cours de la décennie précédente et qui avait déjà multiplié son coût budgétaire au moins par huit a tendance à attirer le mauvais type d’attention lorsque des erreurs commencent à apparaître.

Selon Zurbuchen, c’est Robinson qui a changé les choses après avoir réalisé que la plupart des problèmes provenaient d’erreurs humaines évitables. Avec de meilleures pratiques de communication et une gestion plus participative non seulement dans ce qui était bon, mais aussi dans les mauvais côtés, en quelques mois, l’efficacité est passée à près de 95 %.

Heureusement, une série de nouveaux problèmes – une erreur de fermeture du compartiment de la fusée Ariane 5 qui devait emporter le télescope et un « petit truc » dit « pandémie » – n’ont pas ralenti le rythme d’avancement du projet, qui s’est envolé à travers le ciel le 25 décembre décembre 2021.

Et comme une sorte de « bilan positif du karma », non seulement le lancement de la fusée s’est déroulé sans heurts, mais le processus de mise en service des instruments du télescope spatial s’est également déroulé sans accroc, et un fier Robinson peut enfin dire qu’il a livré un travail de longue durée, qui se poursuivra pendant des années et influencera la communauté scientifique de plusieurs façons.

