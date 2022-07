Nuages, galaxies et même une exoplanète : découvrez les premières images officielles du télescope spatial James Webb

La NASA a publié aujourd’hui (12) quatre autres images enregistrées par le télescope spatial James Webb, dans un moment historique vécu par le plus grand objet d’observation que nous ayons jamais lancé dans l’espace et, comme promis, le matériel n’a pas déçu.

Au fur et à mesure que nous avancions la semaine dernière, les images – que vous pouvez voir ci-dessous, sous forme de galerie et également décrites individuellement – correspondent à des nébuleuses planétaires, à de grands groupes de constellations, à des berceaux stellaires et même à une découverte intéressante sur une exoplanète que nous connaissons depuis un quelques années. ans.

Lire aussi

Images : NASA/Divulgation

La première photo est une spectrographie du WASP-96 b, une exoplanète composée principalement de gaz et située à 1 150 années-lumière de la Terre, avec une orbite de 3,4 jours autour de son étoile. Il représente environ la moitié de la masse de Jupiter et a été découvert à l’origine en 2014. Avant le matériel ci-dessous, on pensait qu’il était complètement absent des nuages, mais ce n’est pas le cas – James Webb a pu identifier des preuves du matériel dans son atmosphère, en plus de la signature de l’eau.

Le spectrogramme de l’exoplanète WASP 96-b révèle, pour la première fois, la présence de nuages ​​dans son atmosphère, ainsi que la signature de l’eau à sa surface.

La deuxième image publiée correspond à la NGC 3132, une nébuleuse planétaire située dans la constellation de Vela a une nature expansive – c’est-à-dire qu’elle ne cesse de croître – et orbite autour d’une étoile mourante. La nébuleuse mesure environ une demi-année-lumière de diamètre.

La nébuleuse NGC 3132 est parfois appelée la « nébuleuse de l’anneau sud » et est en constante expansion, grâce à une étoile centrale qui meurt et disperse de la matière cosmique dans son environnement (Image : NASA/Handout)

La troisième image montrée lors de la conférence de presse est le Quintette de Stéphan, un amas de cinq galaxies dans la constellation de Pégase, à environ 290 millions d’années-lumière. C’est le premier groupe de galaxies compactes que nous avons découvert, en 1877. De ces cinq galaxies, quatre sont prises dans un mouvement fixe qui les fait « presque » se cogner les unes contre les autres.

Le Quintette de Stephan est un groupement de cinq galaxies compactes que nous y avons découvertes au cours de la lointaine année 1877 – les forces gravitationnelles « enferment » quatre de ces cinq galaxies dans un mouvement rythmique que la NASA a appelé une « danse » (Image : NASA/Handout)

Enfin, la NASA a laissé le développement de l’image du Nébuleuse Eta Carinae, parfois appelé « le nuage de Carina ». La nébuleuse est l’une des plus grandes et des plus brillantes, située à 7 600 années-lumière de nous. Les nébuleuses sont des points dans l’espace contenant tous les éléments de la formation des étoiles – et Eta Carinae abrite plusieurs étoiles massives des milliers de fois plus grandes que le Soleil.

La nébuleuse Eta Carinae, remplie d’étoiles jeunes et en formation, est imprégnée de rayonnement ultraviolet et de vents stellaires qui forment cet immense mur de poussière et de gaz cosmiques (Image : NASA/Disclosure)

Les quatre images ci-dessus viennent compléter la divulgation de l’amas de galaxies SMACS 0723que la NASA a publié lundi dernier (12).

Il convient de rappeler que, contrairement à l’image infrarouge la plus éloignée de la semaine dernière, ces cinq images ont une valeur scientifique et devraient produire des analyses et des recherches sur les régions respectives de l’espace. Ce seront les premiers papiers à produire avec les données du télescope spatial James Webb, qui continuera à produire les images les plus lointaines que l’humanité ait jamais enregistrées.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !