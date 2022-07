Persévérance cherche des zones d’atterrissage amies pour envoyer des échantillons collectés de Mars vers la Terre

Bien qu’il soit bien avancé dans la collecte d’échantillons sur Mars, le rover Persévérance devrait également rechercher des zones d’atterrissage favorisant l’envoi de ces échantillons sur Terre. Selon un communiqué de l’agence spatiale américaine (NASA), c’est précisément ce qu’il a récemment commencé à faire.

La mission de retour d’échantillons Perseverance sur Mars – porte bien son nom Retour d’échantillon de Mars – prévoit deux modules d’atterrissage à envoyer sur la planète rouge, afin de rencontrer Persévérance afin que les échantillons puissent être déposés dans leurs conteneurs. Ensuite, ces échantillons seraient lancés depuis Mars vers une sonde en orbite de la planète et ne reviendraient qu’ensuite avec le matériau vers la Terre.

Une partie de la mission du rover Persévérance consiste précisément à trouver des zones d’atterrissage afin que les futurs modules puissent collecter les échantillons qu’il a collectés sur Mars, et finalement les renvoyer sur Terre (Image : Merlin74/)

Cependant, pour que les atterrisseurs rencontrent le rover, ils doivent être à la surface de Mars, et le terrain accidenté et désertique de la planète rouge ne facilite pas cette partie.

Ce processus extrêmement compliqué implique une série de processus en partenariat avec l’Agence spatiale européenne (ESA). Avec de la chance, si tout se passe comme prévu, la mission de départ de l’orbiteur et de ses deux modules devrait être lancée en 2028, ce qui mettrait le retour avec les échantillons en 2033.

Ainsi, selon le communiqué de la NASA (via le Jet Propulsion Laboratory, ou simplement « JPL »), elle explique que Persévérance « recherche désormais un site d’atterrissage calme, qui n’offre pas de surprises pour les futures missions ».

« Plus la région est plate et simple, plus elle nous plaira, car même si nous avons beaucoup à faire lorsque nous arriverons pour collecter les échantillons, ‘touriser’ la région n’en fera pas partie », a déclaré Richard Cook. du JPL. Selon lui, il y a déjà quelques endroits en tête – notamment un surnommé « airstrip » en raison de son tracé extrêmement rectiligne, comme la piste pour les avions qui partent et entrent dans un aéroport.

« Nous avions les yeux rivés sur ces endroits avant l’atterrissage de Persévérance, mais des images prises depuis l’orbite [de Marte] ne peut pas nous montrer grand-chose », a déclaré Al Chen, ingénieur à Retour d’échantillon de Mars. « Maintenant, nous aurons des images très proches de la piste d’atterrissage, qui indiquent que nous avions raison tout ce temps. La piste sera très probablement l’un des meilleurs candidats sur notre liste de zones d’atterrissage de mission.

Pour courir en toute sécurité, la mission Retour d’échantillon de Mars vous avez besoin d’un espace d’environ 60 mètres (m) de terrain parfaitement droit et plat – ou aussi proche de celui-ci. De plus, la région sélectionnée ne peut pas avoir de roches de plus de 19 centimètres (cm) de diamètre – les lancements et les atterrissages soulèvent un volume élevé de poussière, et les roches plus grosses, même si elles sont légères, peuvent endommager l’équipement en se soulevant et en frappant avec une grande force contre elles. .

En tout, il y aura trois véhicules : un « rover de recherche » développé par l’ESA sera chargé de collecter des échantillons de Persévérance, pour les livrer à un bras robotisé appelé Atterrisseur de retour d’échantillon ou SRL. Ce bras déplacera les échantillons vers une fusée (Véhicule d’ascension martienne, ou MAV) de trois mètres, qui seront lancés en orbite, étant récupérés par un véhicule de l’ESA, afin que ce véhicule commence enfin son allumage vers la Terre. Tous les autres véhicules seront abandonnés.

