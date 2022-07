Un prototype de fusée super lourde prend feu lors d’un test SpaceX

C’est l’une des choses que nous ferons à l’avenir. Ce problème particulier, cependant, était spécifique au test de démarrage par rotation du moteur (Raptor a une séquence de démarrage complexe). À l’avenir, nous ne ferons pas de test de démarrage par rotation avec les 33 moteurs à la fois. – Elon Musk (@elonmusk) 12 juillet 2022

Selon Musk et des confirmations ultérieures de SpaceX, le problème concernait l’un des 33 moteurs Raptor attachés au prototype Super Heavy. Bien qu’il n’ait pas précisé exactement quel était le problème, le milliardaire a déclaré que les Raptors avaient « une séquence d’allumage assez complexe ».

Heureusement, aucun dégât majeur n’a été signalé et personne n’a été blessé. Le feu, semble-t-il, n’avait même pas besoin d’être maîtrisé et s’est éteint aussi vite qu’il s’était allumé. SpaceX n’a ​​pas précisé quand il comptait reprendre les tests du booster 7. Musk, cependant, a déclaré qu’à l’avenir, la société évitera de faire ces évaluations d’allumage avec tous les moteurs Raptors en même temps.

NASASpaceFlight a diffusé le test en direct sur YouTube et a capturé le moment exact de la combustion. La vidéo, que vous voyez modifiée ci-dessous quelques secondes avant l’éclatement, a pris les narrateurs par surprise :

Le Super Heavy, avec le vaisseau spatial Starship, se compose de la plus grande plate-forme de lancement spatial de l’histoire, dépassant le détenteur du record de l’époque Saturn V, à partir de 1967. Contrairement à d’autres systèmes, qui amarrent normalement le vaisseau spatial ou un autre véhicule « à l’arrière » de une fusée. , le Super Heavy est « dirigé » par Starship.

L’attraction principale est que la fusée d’appoint et le vaisseau spatial seront entièrement réutilisables, ce qui réduira considérablement les coûts de développement de nouveaux véhicules de transport et permettra des voyages répétés – ce qui est important, par exemple, pour la livraison d’équipements et de fournitures à des bases extraterrestres.

À ce stade, Booster 7 devrait être le premier à effectuer un vol orbital complet.

Le projet est peut-être le plus important aujourd’hui pour SpaceX, la société aérospatiale fondée par Elon Musk en mars 2002 : si tout se passe bien – et rien n’indique que ce ne sera pas le cas, malgré quelques contretemps -, la plateforme devrait être adoptée par les États-Unis. spatiale (NASA) pour effectuer certaines missions du programme Artemis – le projet de l’agence qui ramènera l’homme sur la lune.

D’autres idées flottant dans les couloirs de la NASA impliquent l’utilisation du vaisseau spatial pour des missions habitées vers Mars.

