Voir les différences entre la photo James Webb et Hubble

Le monde s’est réjoui de la révélation de la première image réalisée par James Webb lundi dernier (11). Le record réalisé par le plus grand télescope spatial jamais réalisé a été appelé « la photo la plus profonde de l’univers » et un détail qui attire l’attention est que le même endroit a déjà été photographié par le frère aîné de Webb, le télescope spatial Hubble.

Hubble est arrivé dans l’espace plus de 30 ans avant Webb et a également enregistré l’amas de galaxies appelé SMACS 0723, qui se trouve à 4,6 années-lumière de la Terre. En comparant les deux images, il est possible de voir que l’enregistrement réalisé par James Webb a des détails sans précédent et un plus grand nombre d’informations, en plus d’une résolution plus élevée.