Voir la première photo du télescope James Webb publiée par la NASA

La NASA a révélé lundi soir (11) la première photo officielle prise par le télescope spatial James Webb. L’émission en direct a été suivie par le président des États-Unis, Joe Biden. L’image est la prise la plus profonde et la plus éloignée de l’univers à ce jour et montre l’amas de galaxies SMACS 0723.

Ce n’est que le premier échantillon du télescope lancé l’année dernière. Mardi (12), à partir de 11h30, d’autres images enregistrées par James Webb seront diffusées par l’agence. Découvrez la photo :