La Chine ne doit pas revendiquer la lune malgré l’avertissement de la NASA

Controversé, Bill Nelson, ancien astronaute et actuel chef de la NASA, a déclaré dans une récente interview que la Chine revendiquerait la Lune et que d’autres pays pourraient se voir interdire d’explorer le satellite naturel. Cependant, les experts en sécurité spatiale disent qu’il n’est pas possible pour la Chine, ni pour aucun autre pays, de le faire.

« Nous devrions être très inquiets que la Chine atterrisse sur la lune et dise: » C’est à nous maintenant et vous en êtes sorti « , a déclaré Nelson. Le chef de l’agence a également déclaré qu’il y avait une nouvelle course à l’espace, cette fois avec la Chine à la place des Soviétiques et a également déclaré que les Chinois pouvaient détruire les satellites d’autres pays.

« Eh bien, que pensez-vous qu’il se passe sur la station spatiale chinoise ? Ils apprennent à détruire les satellites des autres ! », a déclaré Nelson entre autres accusations sur le développement spatial chinois. Le pays a lancé le premier vaisseau spatial pour le satellite en 2013 et vise à envoyer des astronautes sur la lune au cours de la prochaine décennie.

Malgré les accusations de la NASA, Svetla Ben-Itzhak et R. Lincoln Hines, experts en sécurité spatiale, expliquent dans un article de The Conversation que la Chine a des limites pour dominer la Lune. Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, adopté en 1967 et signé par 134 pays, dont la Chine, stipule explicitement que « l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne fait pas l’objet d’une appropriation nationale par revendication de souveraineté, par utilisation ou occupation, ou par tout autre moyen. »

Cela indique que si la Chine tente de revendiquer un territoire lunaire, cela pourrait entraîner des sanctions internationales et des représailles. Cependant, le pays, et tout le monde, peut établir une base sur la Lune sans aucune entrave. Les États-Unis prévoient également d’envoyer des humains sur le satellite dans les années à venir via la mission Artemis.

Des experts expliquent que la Chine pourrait installer des bases dans des zones stratégiques pour tenter d’empêcher d’autres pays de s’emparer de certains points de la Lune. Cependant, ce scénario serait tout de même compliqué puisque le satellite a une superficie de 39 millions de kilomètres carrés.

Position de la Chine sur la Lune

Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu à la NASA dans un communiqué envoyé à l’agence de presse Reuters. Zhao Lijian, chef du ministère, affirme que ce n’est pas la première fois que l’agence américaine réagit de manière agressive contre les Chinois et qualifie ces déclarations d' »irresponsables ».

« Ce n’est pas la première fois que le chef de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace des États-Unis ignore les faits et parle de manière irresponsable de la Chine », a-t-il déclaré. « Les États-Unis ont constamment construit une campagne de diffamation contre les efforts normaux et raisonnables de la Chine dans l’espace, et la Chine s’oppose fermement à de tels commentaires irresponsables. »

