Un nouveau modèle suggère que la Terre s’est formée grâce aux planétésimaux, et non aux astéroïdes

Le modèle le plus accepté de la formation de la Terre parle d’un mouvement d’accrétion intense qui a amené et maintenu un groupe d’astéroïdes divers et de particules cosmiques qui ont finalement formé cet endroit que nous appelons « chez nous » dans l’espace.

Cependant, une nouvelle théorie pose une idée intéressante, entièrement basée sur des questions auxquelles le modèle plus traditionnel ne répond pas : selon la nouvelle étude, la Terre s’est formée par l’accrétion de planétésimaux – et non d’astéroïdes – ce qui apporte une prémisse un peu différente sur notre « boule bleue ».

La formation de la Terre nous est encore largement inconnue, même si plusieurs modèles de son origine ont déjà été calculés (Image : Nazarii_Neshcherenskyi/)

«L’accrétion», en termes simples, est ce qui se passe lorsqu’une étoile forme un amas dense de matière dans un nuage moléculaire de particules et de gaz dans l’espace, de sorte que le matériau qui l’entoure commence à orbiter autour d’elle, formant un disque.

Ce disque ne tourne pas de lui-même, et non seulement autour de l’étoile, mais aussi de plus petits morceaux à l’intérieur se rejoignent et acquièrent leurs propres rotations. Les petites particules entrent en collision et fusionnent, finissant par devenir des objets de plus en plus gros jusqu’à ce qu’elles deviennent une planète.

L’idée la plus courante est que ce modèle s’applique à la Terre, qui s’est théoriquement formée par l’accrétion de chondrites, des roches spatiales relativement petites qui se sont formées au début du système solaire et sont principalement composées de quelques métaux et minéraux.

« Le problème avec cette théorie, c’est qu’il n’y a pas de mélange de ces chondrites qui explique la composition exacte de la Terre, qui est beaucoup plus pauvre en éléments légers et volatils comme l’hydrogène et l’hélium que ne le suggère le modèle », explique le planétologue Paolo Sossi, du Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, Suisse.

Certains scientifiques partisans du modèle traditionnel tentent d’expliquer cette absence par la chaleur : le mouvement d’accrétion est très énergétique, et tout ce qui a beaucoup d’énergie a tendance à être très chaud. Ensuite la chaleur aurait vaporisé les éléments plus légers. Mais cela ne s’additionne pas non plus – la même chaleur aurait assommé les isotopes de ces éléments, mais ils sont toujours présents sur Terre, à une échelle relativement grande.

L’idée de Sossi et de son équipe est que, oui, c’est par accrétion que la Terre s’est formée. La question est : « l’accrétion de quoi » ?

L’équipe théorise que ce ne sont pas les chondrites, mais les planétésimaux – des corps qui précèdent les planètes mais sont plus grands et plus variés que les astéroïdes ordinaires – qui se sont réunis et nous ont donné notre origine.

« Les modèles dynamiques par lesquels nous avons simulé la formation des planètes montrent que les planètes de notre système solaire se sont formées progressivement. De petits grains qui se sont développés au fil du temps pour devenir des planétésimaux d’un kilomètre de long, accumulant de plus en plus de matière par leur attraction gravitationnelle », a déclaré Sossi. « De plus, les planétésimaux qui se sont formés dans différentes zones autour d’un Soleil plus jeune ou à des moments différents peuvent avoir des compositions chimiques très différentes. »

En utilisant un scénario hypothétique connu sous le nom de « Grand Bâton » (dans lequel un bébé Jupiter se serait rapproché du Soleil puis serait revenu à sa position d’origine), les scientifiques ont stipulé que ce mouvement apporterait d’immenses perturbations au disque autour de notre Terre. star – entraînant efficacement certains de ces planétésimaux dans les orbites que nous connaissons maintenant sous le nom de trajectoires planétaires.

Dans ce scénario, les planètes les plus « intérieures » du système – Mercure, Vénus, Terre et Mars – seraient produites, la Terre étant le résultat le plus attendu et le plus évident dans plusieurs variables de calcul.

« Bien que nous nous doutions de ce résultat, nous avons été surpris par le résultat. Nous postulons non seulement un meilleur mécanisme de formation de la Terre que celui actuel, mais nous avons également une référence qui explique la formation d’exoplanètes rocheuses dans d’autres parties de l’espace », a déclaré Sossi. « Notre étude montre à quel point il est important de prendre en compte la dynamique et la chimie lorsqu’on essaie de comprendre la formation planétaire. J’espère que nos découvertes conduiront à une plus grande collaboration entre les chercheurs des deux domaines », a-t-il conclu.

L’étude complète est consultable dans la revue scientifique Astronomie naturelle.

