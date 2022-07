Impressionnant : un touriste est touché par une avalanche pendant le tournage ; Voir

Les effets d’une avalanche peuvent être dévastateurs et un touriste l’a vu de près. Une vidéo impressionnante enregistrée dans la chaîne de montagnes du Tian Shan, au Kirghizistan, vendredi dernier (8), montre le moment où la chute de neige frappe un touriste qui était de passage dans la région et a filmé le phénomène.

Harry Shimmin était dans un groupe de huit et s’est éloigné pour enregistrer l’avalanche. Ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est que l’effondrement finirait par l’atteindre. Heureusement, l’homme a pu se cacher derrière un rocher et se protéger des débris, laissant indemne.

Sur les réseaux sociaux, Shimmin a déclaré qu’il prenait des photos de la montagne lorsqu’elle s’est effondrée. Selon lui, si le groupe avait marché encore cinq minutes, tout le monde aurait pu mourir. « Tout le groupe riait et pleurait, heureux d’être en vie. Ce n’est que plus tard que nous avons réalisé à quel point nous étions chanceux.

Une avalanche frappe un homme

L’homme a admis qu’il avait pris un risque en restant là pour filmer et qu’il aurait dû partir plus tôt. « Pendant que je prenais des photos, j’ai entendu le bruit de la glace qui se brisait derrière moi. Oui, j’ai attendu jusqu’à la dernière seconde pour déménager, et oui, je sais qu’il aurait été plus sûr d’aller au refuge tout de suite.

Selon le récit, il avait vu auparavant la petite montagne de pierre qui lui servait d’abri. Pourtant, il a dit qu’il avait pris un gros risque et s’était même senti essoufflé et étourdi sous la montagne de glace. « Quand c’était fini, l’adrénaline m’a frappé fort. J’étais recouvert d’une petite couche de neige, sans une égratignure.

Après l’épisode, le groupe a trouvé des blocs de glace lancés par l’avalanche très loin du site de l’effondrement. « Ils ont été projetés bien plus loin que nous n’aurions pu courir, même si nous avons agi immédiatement », a conclu Shimmin.

