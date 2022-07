Les trous noirs sont des objets astronomiques fascinants. Ce sont des régions de l’espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s’échapper. Il existe plusieurs de ces objets connus, mais lequel est le plus grand ? Dans cet article, nous allons parler des 5 plus grands trous noirs de l’univers. Vérifier:

Qu’est-ce qu’un trou noir ?

Un trou noir est une région de l’espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s’en échapper. La lumière est le mouvement le plus rapide de l’univers, donc si même la lumière ne peut s’échapper d’un de ces corps astronomiques, c’est parce que la gravité est vraiment très forte.

Quelle est la forme d’un trou noir ?

La forme d’un de ces objets astronomiques est déterminée par son champ gravitationnel. Plus l’objet astronomique est grand, plus son champ gravitationnel est fort et, par conséquent, plus sa forme est déformée.

Les trous noirs peuvent être classés selon leur taille. Les supermassifs sont les plus grands de l’univers et peuvent varier en taille de quelques fois la taille du Soleil à des centaines de fois la taille du Soleil. Les étoiles sont celles qui sont de taille similaire à notre étoile. Et enfin, les primordiaux sont ceux qui se sont formés au tout début de l’univers.

Que faut-il pour former un trou noir ?

Pour qu’un trou noir se forme, il doit y avoir une grande quantité de masse concentrée dans un petit espace. Plus la masse est grande, plus le champ gravitationnel est fort et, par conséquent, plus il est facile pour la lumière de s’échapper de la région.

La plupart des supermassifs sont formés par la réunion de plusieurs étoiles dans une même région de l’espace. Les étoiles se forment lorsqu’une étoile meurt et s’effondre sur elle-même. Et enfin, les primordiaux se sont formés au tout début de l’univers, lorsque les conditions étaient idéales pour la formation de trous noirs.

Que se passe-t-il si un objet tombe dans un trou noir ?

Si un objet, que ce soit une étoile, une planète ou même un vaisseau spatial, tombe dans un trou noir, il sera aspiré dans l’objet astronomique et ne reviendra jamais. C’est parce que la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas s’échapper. Plus un objet s’approche de l’un de ces objets, plus il subit un effet connu sous le nom de spaghettiification, c’est-à-dire lorsque le champ gravitationnel de l’objet provoque l’étirement d’un corps comme une chaîne de nouilles.