Un fossile de parasite découvert au Canada a 500 millions d’années

Les paléontologues du Musée royal de l’Ontario au Canada ont détaillé dans un nouvel article la découverte d’un parasite de la période cambrienne, il y a environ 500 millions d’années, au milieu d’un « trésor » d’autres fossiles de la même époque.

Le fossile qui a conduit à la découverte du parasite l’a finalement nommé Hirpex de Stanleycaris et, selon les représentations créées à partir des informations, il ressemble beaucoup à n’importe quel antagoniste dans un thriller de science-fiction.

Le fossile du parasite cambrien Hirpex de Stanleycarisun précurseur des insectes arthropodes modernes : du matériel trouvé au Canada détaille l’évolution du cerveau des insectes prédateurs d’aujourd’hui (Image : Jean-Bernard Caron/Musée royal de l’Ontario/Handout)

Fondamentalement, le S. hirpex il avait trois griffes dépassant de sa bouche, ainsi que trois yeux et un corps allongé plein de pattes – ce qui, selon les experts, le rend très similaire à une brosse à dents.

La découverte provenait de la région de la Colombie-Britannique, dans l’extrême ouest canadien, plus précisément, dans la formation rocheuse connue sous le nom de Schiste de Burgesslargement connue dans le domaine de la paléontologie comme une zone de grande richesse en fossiles extrêmement bien conservés.

C’est le cas du fossile de notre ami parasite, dont la présence dans les échantillons prélevés représentait des « dizaines » de spécimens, certains même avec le cerveau conservé : « ils sont incroyablement conservés et montrent des détails très fins », a déclaré Joseph Moysiuk, primaire auteur de l’étude et étudiant au doctorat en écologie et biologie évolutive à l’Université de Toronto.

« Avant cela, il n’y avait que quelques cerveaux fossilisés de la période cambrienne, mais même cela est encore très rare, et n’a été observé qu’au cours des 10 dernières années environ », a déclaré l’expert. « La plupart des espèces que nous avons trouvées avec des cerveaux fossilisés représentent un ou deux individus. »