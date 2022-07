La mission « Mars Life Explorer » pourrait être la plus grande recherche de vie sur Mars (si la NASA l’approuve)

Un rapport technique publié fin avril 2022 a entériné l’approbation de la mission Explorateur de la vie martienne (ou simplement « MLE »), une étape importante vers l’exploration de Mars qui jouera certainement en sa faveur lorsqu’elle sera appréciée par l’agence spatiale américaine (NASA).

C’est parce que le Explorateur de la vie martienne peut être la quête de vie la plus grande et la plus profonde de notre voisin planétaire – au sens figuré et au sens littéral, car nombre de ses paramètres impliquent d’aller profondément sous terre vers la planète rouge. Mais venons-en à cette partie.

Lire aussi

Dessin 3D de ce à quoi ressemblerait le module de mission Explorateur de la vie martienne (MLE), qui sera approuvé dans un rapport technique et analysé par la NASA pour, s’il est approuvé, être lancé dans les années 2030 (Image : NASA/Reproduction)

L’approbation mentionnée provient du rapport technique intitulé « Recherche Décennale des Sciences Planétaires”, produit par l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine des États-Unis. Fondamentalement, c’est un document assez complet et détaillé qui fait des recommandations sur les sujets à prioriser pour la recherche dans chaque domaine qu’il aborde – y compris l’astronomie et les sciences spatiales.

La mission Explorateur de la vie martienne est toujours en attente d’analyse, mais l’approbation de ce rapport compte beaucoup en sa faveur : dans une période où presque tous les efforts spatiaux impliquent la recherche de la vie – ancienne ou actuelle – sur Mars, le MLE est l’une des principales recommandations.

Parlant de ses aspects plus techniques, la mission consiste à lancer un vaisseau spatial avec un atterrisseur avec un exercice plus long. Un tel module, d’environ trois mètres (m), sera fixé à la surface la plus froide de Mars – la glace de ses latitudes moyennes – afin de forer dans le sol à environ deux mètres de profondeur, afin non seulement de prélever des échantillons de une partie de la planète rouge épargnée par le rayonnement solaire, mais aussi d’effectuer localement des analyses de ces échantillons.

Autrement dit : contrairement au rover persévérancequi est actuellement sur Mars pour collecter des échantillons mais devra les renvoyer sur Terre pour une analyse plus complète, le MLE devra effectuer ce processus sur place, ce qui devrait, espérons-le, accélérer l’obtention de données et de résultats extrêmement approfondis.

« Le programme Mars de la NASA a été très réussi. C’est un Cas succès scientifique », a déclaré à Space Philip Christensen, professeur à la School of Earth and Space Exploration de l’Université de l’Arizona et coprésident du comité à l’origine du rapport. Selon lui, le MLE « est monté au sommet » après que le panel de rapport susmentionné a analysé les études qui ont conduit à la conceptualisation de la mission. « Est-ce là-bas [a MLE] était l’effort qui avait le plus de sens pour le comité de recherche décennal. Je pense que la recherche de la « glace moderne » de Mars est une étape assez logique après le retour des échantillons. [das missões atuais]”.

Au cas où la mission Explorateur de la vie martienne S’il est approuvé par l’agence spatiale, il devrait être lancé dans la première moitié des années 2030.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !