La première photo de James Webb sera révélée aujourd’hui par Joe Biden ; voir comment regarder

La diffusion officielle des images enregistrées par le télescope spatial James Webb est prévue demain, mardi (12). Cependant, la NASA en donnera un petit échantillon plus tard dans la journée (11), à 18 heures (heure de Brasilia), dans une émission en direct avec la participation du président des États-Unis, Joe Biden.

«Le président Joe Biden publiera l’une des premières images de Webb lors d’un événement de prévisualisation à la Maison Blanche à Washington. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, commentera. La diffusion a lieu en direct sur NASA TV.

Apparemment, une seule photo sera montrée ce lundi (11). Le reste devrait sortir demain. En tout, il y a cinq points qui devraient être montrés avec des détails sans précédent.

Photos de James Webb

« La publication de ces premières images marque le début officiel des opérations scientifiques de James Webb, qui continueront d’explorer les thèmes scientifiques essentiels de la mission. plusieurs équipes [de astrônomos] déjà enregistré [para usar o telescópio] par le biais d’un processus concurrentiel, dans ce que les experts appellent son « premier cycle », ou première année d’observations.

Le télescope spatial James Webb est le successeur spirituel de Hubble, le télescope le plus célèbre et le plus ancien que l’humanité ait emporté dans l’espace. Lancé à l’origine en avril 1990, Hubble a été à l’origine de nombreuses découvertes désormais connues de tous les passionnés d’astronomie.

La présentation du reste des premières images de James Webb sera diffusée par la NASA via webcast, mardi prochain, 12, à partir de 11h30 (heure de Brasilia).

