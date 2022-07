SpaceX lancera 46 satellites et une fusée terrestre en mer ce dimanche, découvrez comment regarder

SpaceX lancera 46 satellites Starlink et fera atterrir le premier étage d’une fusée Falcon 9 en mer ce dimanche soir (10), et vous pourrez tout regarder en direct, dans une émission qui se tiendra sur la chaîne YouTube de l’entreprise (consultez le lecteur ci-dessous).

Un Falcon 9 à deux étages avec 46 satellites Starlink devrait décoller de la Vandenberg Space Force Base en Californie à 22h39 HE.

Si tout se passe comme prévu, environ huit minutes après le décollage, le premier étage de la fusée reviendra sur Terre, atterrissant sur le ferry « Bien sûr, je t’aime toujours » dans l’océan Pacifique. Ce sera la sixième mission du premier étage de ce Falcon 9.

Le lancement de ce dimanche sera la 29e mission orbitale de l’année pour la société aérospatiale d’Elon Musk et la 17e dédiée à l’énorme constellation Starlink.

Au total, SpaceX a déjà envoyé plus de 2 750 satellites de services Internet en orbite terrestre basse. Et ce nombre ne cessera de croître. La société a déjà l’autorisation de lancer 12 000 satellites et a demandé à un régulateur international l’autorisation d’en lancer 30 000 autres.

