Télescope Hubble : L’image montre des panaches lumineux du Grand Nuage de Magellan

Alors que l’attente grandit pour la sortie des premières images scientifiques du puissant télescope spatial James Webb, qui seront révélées au monde mardi (12), pourquoi ne pas profiter d’un autre beau record réalisé par le vétéran Hubble ?

La NASA a utilisé Twitter samedi pour publier un « instantané » réalisé par le télescope en 2014. Sur l’image, il est possible de voir des panaches lumineux du Grand Nuage de Magellan, qui apparaissent presque comme un courant océanique, formé de fils nébuleux.

L’image montre une partie de l’environnement de la nébuleuse de la Tarentule, située dans le Grand Nuage de Magellan. C’est une petite galaxie voisine qui orbite autour de la Voie lactée et apparaît comme une tache floue dans le ciel de la Terre. Le télescope spatial Hubble a scruté cette galaxie à plusieurs reprises, libérant des images époustouflantes des nuages ​​tourbillonnants de gaz et des étoiles scintillantes.

Pourquoi ce disque Hubble est-il spécial ?

Dans la plupart des images du Grand Nuage de Magellan, la couleur est complètement différente de ce que l’on voit dans cet enregistrement. Pour cette image, les chercheurs ont remplacé le filtre habituel, qui sélectionne la lumière rouge. Dans ce cas, un filtre qui laisse passer la lumière infrarouge proche a été utilisé. Dans les images traditionnelles, l’hydrogène gazeux apparaît en rose car il brille le plus en rouge. Ici, cependant, d’autres raies d’émission moins proéminentes dominent les filtres bleu et vert.

Ces données font partie du Archival Pure Parallel Project (APPP), un projet qui a rassemblé et traité plus d’un millier d’images obtenues par Hubble. Une grande partie des données du projet peuvent être utilisées pour étudier un large éventail de sujets astronomiques, explorer les galaxies lointaines formant des étoiles, compléter les observations dans d’autres gammes de longueurs d’onde avec des données optiques et examiner diverses populations stellaires.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !