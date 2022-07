Découvrez comment les astronautes jettent des déchets sur la Station spatiale internationale

La chambre de dépressurisation Bishop de Nanoracks sur la Station spatiale internationale (ISS), qui permet aux astronautes de placer des objets à l’extérieur de l’ISS, est entrée en service et le premier test a été effectué pour jeter les déchets.

La caméra pressurisée Bishop a été transportée en 2020 vers la Station spatiale internationale pour fonctionner comme une porte extérieure vers l’ISS. Il était en test, mais ce n’est que samedi dernier (2) qu’il a effectué un cycle complet d’ouverture et de fermeture.

Lors du test, 158 kg de déchets ont été jetés de la Station spatiale internationale, mais Bishop a une capacité allant jusqu’à 272 kg. Dans le communiqué, Nanoracks indique que l’opération a été planifiée et exécutée en partenariat avec le Johnson Space Center de la NASA.

La PDG de Nanoracks, Amela Wilson, a déclaré à propos de l’essai « nous espérons que ce sera le début d’une nouvelle façon plus durable d’effectuer les opérations d’élimination de l’ISS ».

La poubelle a été placée dans le sas par les astronautes de la NASA Jessica Watkins et l’Agence spatiale européenne (ESA) Samantha Cristoforetti, avec le soutien des astronautes de la NASA Kjell Lindgren et Bob Hines pour fermer le compartiment et dépressuriser le Bishop.

Rappelons que Nanoracks est l’une des trois sociétés qui développe Starlab, une station spatiale privée qui devrait entrer en service dans les années à venir.

Par ailleurs, la société étudie également la production alimentaire dans l’espace via sa filiale « Starlab Oasis ». La recherche et le développement de nourriture dans l’espace peuvent aider les cultures sur Terre.

