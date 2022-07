La nouvelle antenne Starlink est approuvée au Brésil

La nouvelle antenne Starlink a été approuvée au Brésil et peut donc être vendue et utilisée ici. La deuxième génération de l’antenne a été présentée par Starlink à la fin de l’année dernière, et avec sa conception rectangulaire, elle prend moins de place, en plus d’être plus légère.

Cette antenne a été lancée dans une première vague de 12 pays, mais le Brésil n’était pas inclus. Tout indique que cela va changer maintenant. Le certificat d’approbation de l’antenne Starlink UTA-212 a été délivré mercredi dernier (6) et est valable jusqu’en 2025. Consultez ci-dessous le certificat délivré par Anatel pour la nouvelle antenne Starlink.