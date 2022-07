Découvrez pourquoi la surface « duveteuse » de l’astéroïde Bennu pourrait constituer un risque pour la Terre

Des chercheurs de l’Université de l’Arizona et du Colorado Geological Survey ont mené des études distinctes qui sont arrivées à la même conclusion : l’astéroïde Bennu, l’un des objets potentiellement dangereux les plus connus sur Terre, a une surface extrêmement poreuse, avec presque aucune résistance, ce qui peut apporter des risques à notre planète si elle entre dans notre trajectoire orbitale.

L’information provient des deux passages du vaisseau spatial OSIRIS-REx, la mission lancée par la NASA en octobre 2020 et qui s’est posée sur l’astéroïde afin d’analyser plusieurs de ses propriétés. Et dès la première visite, nous avons eu plusieurs surprises.

À première vue, la surface de l’astéroïde Bennu semble être dure, mais les recherches ont révélé qu’elle est en fait assez poreuse, ce qui pourrait rendre un détour difficile s’il menace la Terre.

Lorsque nous sommes arrivés sur l’astéroïde, notre atterrissage a déclenché une explosion inattendue à la surface, et ce qui était censé être un simple échantillonnage s’est avéré beaucoup plus approfondi : « Nous nous attendions à ce que la surface soit assez solide, un peu comme vous marchez pieds nus sur un tas de gravier : rien de plus qu’un peu de poussière qui se soulève et quelques particules qui montent », a déclaré Dante Lauretta, scientifique planétaire en Arizona et chercheur principal sur l’une des études.

Selon lui, ce qui s’est réellement passé était, selon ses propres mots, « un mur de débris volant dans toutes les directions depuis la zone de prélèvement des échantillons ». Cette impression a été marquée par tous les opérateurs – à tel point que Lauretta a suggéré et accepté l’idée d’un deuxième passage. Six mois plus tard, en avril 2021, OSIRIS-REx a observé le point d’atterrissage d’origine, trouvant le cratère d’impact. Un deuxième atterrissage a généré un nouveau cratère dans le précédent, d’une taille de huit mètres, déplaçant des roches et des rochers plus petits dans diverses directions.

Et puis est venue la plus grande surprise : les scientifiques s’attendaient à creuser environ 30 centimètres pour prélever de nouveaux échantillons – la capacité maximale de la sonde. Cependant, le bras qui sert de collecteur a « coulé » d’environ 70 centimètres. « Il n’y a eu aucune résistance », a déclaré Lauretta, qui a noté qu’elle avait trouvé du matériel non touché par le bombardement des vents solaires et des radiations cosmiques.

Selon Lauretta, des calculs spéculatifs ont estimé que la densité du matériau de surface de Bennu se situait entre 500 et 700 kilogrammes (kg) par mètre cube (m³). À des fins de comparaison, n’importe quelle roche sur Terre a une densité six fois supérieure, soit quelque chose comme trois tonnes par m³.

La deuxième étude a confirmé ces chiffres : « Les roches de surface sont très poreuses et ont beaucoup d’espace vide entre elles », a déclaré Kevin Walsh, auteur de l’article et géologue au Southwest Research Institute du Colorado. «Nous espérions que les grains de poussière plus petits et plus fins colleraient aux gros rochers et combleraient ce vide, agissant comme une« colle »et offrant une certaine force de résistance, ce qui permettrait à la surface de mieux supporter l’engin. Mais ça n’existe tout simplement pas là-bas. »

Ce sont des détails importants car, bien que petits, il y a une chance que l’astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre entre les années 2175 et 2199 – plus précisément, une chance en 2700. En pratique, c’est un petit risque, mais même avec cette surface « duveteuse », Bennu est l’un des astéroïdes les plus dangereux pour notre planète.

Le problème: si nous devions éloigner le Bennu d’une éventuelle collision – comme la NASA l’a testé avec la mission DART – il n’y a aucun moyen de prédire la réaction de ses roches face à un impact, disons, d’un vaisseau spatial lancé directement dessus. . Parce qu’elle est, comme nous l’avons dit, « duveteuse », la surface de Bennu peut finir par absorber l’impact sans changer sa course.

Pour l’instant, tout est dans le domaine spéculatif : la sonde OSIRIS-REx est en route vers la Terre, rentre chez elle avec les échantillons collectés, et devrait les livrer jusqu’en septembre 2023, date à laquelle elle repartira pour une nouvelle mission, visitant désormais l’astéroïde. Apophis. – un autre astéroïde à risque modéré pour nous (et en changeant son nom en « OSIRIS-APEX”.

