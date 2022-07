Publication de la liste des « cibles » des premières images du télescope James Webb

Les premières images du télescope spatial James Webb ont déjà des points précis – ou « cibles » – d’observation, selon un communiqué de l’agence spatiale américaine (NASA). En tout, ce sont cinq points qui devraient être montrés avec des détails inédits le 12, lorsque l’agence tiendra une conférence où elle montrera le matériel issu de la fin de mise en service de l’objet.

« Commissioning » est le nom donné au processus de préparation à distance des instruments du télescope spatial : un projet d’une extrême ambition qui implique au moins trois agences spatiales (en plus de la NASA, l’ESA et l’ASC ont collaboré à son développement) et une valeur des États-Unis À 10 milliards de dollars, James Webb a plusieurs petits processus qui doivent être suivis avant qu’il ne soit prêt à démarrer.

Lire aussi

Eta Carinae, l’étoile, a survécu il y a 160 ans à une immense explosion qui, malgré l’éjection de matière par rapport à une supernova, a permis de lier la nébuleuse du même nom à son orbite : l’objet fera partie des premières images du James Webb Télescope spatial (Image : NASA/Disclosure)

Heureusement, tout devrait recevoir le feu vert la semaine prochaine, mais cela ne veut pas dire que l’objet a été « arrêté » là-haut. Les tests d’instruments ont déjà produit des images que l’équipe derrière James Webb dévoilera la semaine prochaine, avec la plus grande richesse d’informations de l’histoire de l’astronomie. Et dans ce début, les cinq premiers objectifs seront :

Nébuleuse Eta Carinae : également appelée « Carina Cloud », la nébuleuse est l’une des plus grandes et des plus brillantes, située à 7 600 années-lumière de nous. Les nébuleuses sont des points dans l’espace contenant tous les éléments de la formation des étoiles – et Eta Carinae abrite plusieurs étoiles massives des milliers de fois plus grandes que le Soleil.

également appelée « Carina Cloud », la nébuleuse est l’une des plus grandes et des plus brillantes, située à 7 600 années-lumière de nous. Les nébuleuses sont des points dans l’espace contenant tous les éléments de la formation des étoiles – et Eta Carinae abrite plusieurs étoiles massives des milliers de fois plus grandes que le Soleil. WASP-96b : une exoplanète composée principalement de gaz et située à 1 150 années-lumière de la Terre, a une orbite de 3,4 jours autour de son étoile. Il représente environ la moitié de la masse de Jupiter et a été découvert à l’origine en 2014. Une curiosité à ce sujet est que son atmosphère ne contient absolument aucun nuage.

une exoplanète composée principalement de gaz et située à 1 150 années-lumière de la Terre, a une orbite de 3,4 jours autour de son étoile. Il représente environ la moitié de la masse de Jupiter et a été découvert à l’origine en 2014. Une curiosité à ce sujet est que son atmosphère ne contient absolument aucun nuage. NGC 3132 : cette nébuleuse planétaire située dans la constellation de la Lyre a une nature expansive – c’est-à-dire qu’elle ne cesse de croître – et orbite autour d’une étoile mourante (Vega). La nébuleuse mesure environ une demi-année-lumière de diamètre.

cette nébuleuse planétaire située dans la constellation de la Lyre a une nature expansive – c’est-à-dire qu’elle ne cesse de croître – et orbite autour d’une étoile mourante (Vega). La nébuleuse mesure environ une demi-année-lumière de diamètre. Le Quintette de Stéphan : un amas de cinq galaxies dans la constellation de Pégase, à environ 290 millions d’années-lumière. C’est le premier groupe de galaxies compactes que nous avons découvert, en 1877. De ces cinq galaxies, quatre sont prises dans un mouvement fixe qui les fait « presque » se cogner les unes contre les autres.

un amas de cinq galaxies dans la constellation de Pégase, à environ 290 millions d’années-lumière. C’est le premier groupe de galaxies compactes que nous avons découvert, en 1877. De ces cinq galaxies, quatre sont prises dans un mouvement fixe qui les fait « presque » se cogner les unes contre les autres. SMACS 0723 : Probablement la plus difficile à expliquer de toutes les cibles, il s’agit d’un groupe de galaxies qui agissent comme des lentilles gravitationnelles pour l’observation astronomique. Fondamentalement, ils « entrent » dans le chemin entre un télescope et l’objet observé, grossissant considérablement la lumière de l’objet et permettant au télescope de le voir plus en détail.

« La publication de ces premières images marque le début officiel des opérations scientifiques de James Webb, qui continueront d’explorer les thèmes scientifiques essentiels de la mission. plusieurs équipes [de astrônomos] déjà enregistré [para usar o telescópio] par le biais d’un processus concurrentiel, dans ce que les experts appellent son « premier cycle », ou première année d’observations.

Le télescope spatial James Webb est le successeur spirituel de Hubble, le télescope le plus célèbre et le plus ancien que l’humanité ait emporté dans l’espace. Lancé à l’origine en avril 1990, Hubble a été à l’origine de nombreuses découvertes désormais connues de tous les passionnés d’astronomie.

La présentation des premières images de James Webb sera diffusée par la NASA via webcast, mardi prochain, 12, à partir de 11h30 (heure de Brasilia).

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !